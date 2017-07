Aravrit – Alphabet zum besseren Verständnis

Nahost

Andrew Tobin, 30. Juni 2017

Der Nahostfriede mag nicht in Reichweite liegen, doch zumindest präsentiert sich auf Ebene der Sprachen Hebräisch und Arabisch eine Lösung.



Die israelische typografische Designerin Liron Lavi Turkenich hat ein stilisiertes Schreibsystem geschaffen, das die beiden antiken Alphabete fusioniert. Das erlaubt Hebräisch und Arabisch Sprechenden, die gleichen Wörter zu lesen. Turkenich hofft, dass «Aravrit» die Koexistenz in Israel, aber auch jenseits seiner Grenzen fördern könnte.

Gegenseitige Anerkennung

«Ich denke, dass Aravrit die Botschaft aussendet, dass wir beide hier sind, weshalb wir beide uns gegenseitig anerkennen könnten», betont Turkenich. «Das gilt für Juden und arabische Israeli, aber auch für Israel und die Palästinenser sowie für Israel und die arabische Welt.»

Israeli stehen der Idee positiv gegenüber. Seit Aravrit vor zwei Wochen von der neuen israelischen Rundfunkgesellschaft Kan auf Facebook aufgeschaltet worden ist, haben über eine Million Menschen einen hebräischen Videoeclip angeschaut, der Aravrit einführt. Es wurden Dutzende positiver Reaktionen gezählt, und vor wenigen Tagen wurde ein Video mit englischen Untertiteln lanciert.

«Das erklärt vielleicht den verrückten Erfolg des hebräischen Videos», sagte Turkenich. «Nur durch das Lesen, und ohne dass wir schon eine Lösung hätten, können wir etwas für die andere Seite tun.»

Turkenich ist durch die Strassenschilder in Haifa inspiriert worden. In der gemischten arabisch-jüdischen Stadt Haifa ist sie zur Welt gekommen und hat die meiste Zeit ihres bisherigen Lebens verbracht. Obwohl viele der Schilder neben Hebräisch und Englisch auch Arabisch enthalten, begriff sie, dass sie stets die Beschriftung ignoriert hatte. Das Arabische scheint auf den offiziellen Schildern kleiner zu sein, und, ähnlich den meisten israelischen Juden, konnte sie es nicht lesen.

Für ihr abschliessendes Studienprojekt machte Turkenich sich daran, die hebräische und arabische Beschriftung auf eine Art zu kombinieren, die ihnen das «Zusammenleben» ermöglichen würde, wie sie es nannte. Sie begann damit, die Arbeit des französischen Ophtamologen Louis Émile Javal zu studieren, der gegen Endes des 19. Jahrhunderts zum Schluss gelangt war, dass die Menschen sehr wohl lesen konnten. Turkenich entdeckte sodann, dass das Gleiche für das Arabisch galt – und zufälligerweise gilt das Gegenteil für das Hebräisch.

«Im Hebräisch befinden sich die identifizierenden Charakteristika der Buchstabenformen an deren unterem Teil», sagte sie. «Als ich mich an die Kontrolle des Arabischen machte, hoffte ich sehr, dass sie sich an der oberen Hälfte befinden würden – was effektiv der Fall war!»

Auf Grund dieser Erkenntnis, kombinierte Turkenich jeden der 22 hebräischen Buchstaben mit jedem der 29 arabischen. So schuf sie das Alphabet Aravrit mit 638 Charakteren. Vokale werden, wenn nötig, für die Lesbarkeit benutzt – unter den hebräischen Buchstaben und über den arabischen, je nach den Regeln der entsprechenden Sprache. Turkenich- testete die hebräischen Elemente bei sich selber und bei ihren Freunden. Für Rat bezüglich des Arabischen kontaktierte sie arabisch-israelische Reisende auf ihren täglichen Zugfahrten zwischen Haifa und Tel Aviv. «Wann immer ich jemanden Arabisch sprechen hörte, fragte ich sie, ob sie Zeit hätten, einige Fragen zu beantworten.» Alle willigten ein. Dadurch hat Turkenich jetzt arabische Freunde, die ihr helfen können.

Gefragte Erfindung

Seit sie 2012 am Shenkar-College für Design und Kunst in Ramat Gan ihr Studium abgeschlossen hat, hat Turkenich Aravrit weiter zu einem Schreibsystem entwickelt. Sie hat in beiden Sprachen alternative Buchstabenformen inkorporiert. Einige hebräische Buchstaben erhalten am Ende eines Wortes verschiedene Formen – und die arabischen Elemente werden im traditionellen kursiven Stil verbunden. Die Veränderungen verliehen ihr die Flexibilität, jedes Wort auf eine ganz spezifische Weise zu schaffen. Sie beschäftigt sich zurzeit mit der Niederschrift der Regeln.

Turkenich erhält nach eigenen Angaben viele Bitten, Aravrit zu schreiben. Dazu gehörten kürzlich die Leitung einer kleinen, vorwiegend jüdischen Stadt in Israel, deren Namen sie nicht nennen wollte. Sie lehrt auch und gibt Vorlesungen in Israel und aller Welt über ihre Arbeit. Letztes Jahr gab es eine Aravrit-Ausstellung am Museum für Islam und nahöstliche Kulturen in Beersheva.

Die Sprache kann im jüdischen Staat natürlich ein politisches Thema sein. Hebräisch und Arabisch haben beide geheiligte Wurzeln und sind zentrale Themen in den zur Diskussion stehenden Identitäten im arabisch-israelischen-palästinensischen Konflikt. Anfang Monat unterstützten israelische Minister eine Gesetzesvorlage, welche den jüdischen Status des Landes verfassungsmässig verankern und Hebräisch zur einzigen offiziellen Sprache machen würde. Arabisch hingegen würde dieser Status aberkannt werden. Das würde nach Ansicht von Kritikern die über 20 Prozent der Israel-Araber noch mehr marginalisieren.

Turkenich betont aber, dass ihr Ziel es sei, auf den Sprachen aufzubauen und sie nicht zu untergraben. In Aravrit folgen die Sätze den arabischen Grammatik-regeln im oberen und den hebräischen im unteren Teil. Die Beschriftung behält die prominentesten Eigenschaften von jeder Schrift. Ein Wort wie «Frieden» zum Beispiel würde sich oben als «salaam» lesen, unten aber als «shalom».

«Sowohl das Hebräische als auch das Arabische haben unglaubliche Geschichten, die wir nicht auslöschen sollten», sagte sie. «Es ist wie mit der politischen Situation: Wir können nicht bei null anfangen.» Araber sind nicht die einzigen israelischen Minderheiten, an den Turkenich Interesse zeigt. Als sie 2015 dabei war, an der englischen Reading-Universität ihren Master-Titel in Schriftdesign zu erarbeiten, entwickelte sie eine Schriftzug mit dem Namen Makeda. Diesen Namen benutzen die Äthiopier für die Königin von Saba. Dieser funktioniert in Amharisch ebenso wie in Hebräisch oder Latein. Turkenich hofft, die Schrift werde für staatliche israelische und legale Dokumente benutzt werden, die für die 135 000 äthiopischen Juden des Landes relevant sind. «Makeda ist etwas weniger idealistisch als Aravrit», sagte Turkenich lachend. 