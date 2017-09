Slogans gegen Tötung der Juden

ROTTERDAM

4. September 2017

Jüdische Klage bei der Polizei gegen Demonstranten.

Der holländische Central Jewish Board, die jüdische Dachorganisation in den Niederlanden, hat bei der Polizei Klage eingereicht gegen Demonstranten, die in Rotterdam auf Arabisch Slogans riefen, die zum Töten von Juden aufforderten. Laut dem Board trug sich der Zwischenfall bereits am 22. Juli an einer Kundgebung zu, die von einer neugegründeten Organisation namens «Palestinian Community in the Netherlands» (PGNL) durchgeführt worden ist. Der wirkliche Organisator war jedoch der Rotterdamer Zweig der BDS-Bewegung, welche den Anlass auch auf seiner Facebook-Seite propagiert hatte. Teilnehmer an der Demonstration, die gegen den Gebrauch von Sicherheitsmassnahmen durch Israel rund um die el-Aqsa-Moschee nach einer tödlichen Terrorattacke protestierten, riefen auf Arabisch: «Juden, erinnert Euch an Khaybar, Mohammeds Armee kehrt zurück.» Der Slogan erinnert an einen Anlass im 7. Jahrhundert, als Muslime Juden in der heute in Saudi-Arabien gelegenen Stadt Khaybar massakrierten und vertrieben. Der Rotterdamer Anlass, einschliesslich die antisemitischen Slogans, wurden live von der Shebab Nachrichtenagentur ausgestrahlt, einer Organisation, die von der Palästinensischen Behörde wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur Hamas verboten worden ist. In ihrer Klage bei der Polizei machte die jüdische Organisation rassistische Hetze zur Gewalt geltend. BDS Rotterdam erklärte, dass die Gesänge von «einer Gruppe in einer Koalition von Gruppen» stammten, die zusammengekommen waren, um gegen Israel zu protestieren. Die Organisatoren bemerkten, dass «die Gesänge nicht willkommen waren». Laut BDS Rotterdam habe keine der teilnehmenden Gruppen beabsichtigt, «generell für Gewalt oder Diskriminierung gegen jüdische Menschen» aufzurufen. Der Central Jewish Board schrieb, dass der Rotterdamer Zwischenfall die Notwendigkeit bekräftige, in den Niederlanden formell eine Definition des Antisemitismus anzuwenden, welche die Dämonisierung Israels einschliesse. [TA]