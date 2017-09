Araber stehlen preisgekrönten Honig

ISRAEL

20. September 2017

Nach einem Überfall auf eine israelische Honigfabrik erhalten die Produzenten eine grosszügige Spende von christlichen Zionisten.

Yael Farbstein aus der Westbanksiedlung Kedumim hatte den Traum, Israels Segen als ein «Land von Milch und Honig» zu neuem Leben zu erwecken. Ihr Traum erfuhr jedoch im vergangenen Monat eine Bruchlandung, als arabisch-palästinensische Vandalen in ihre Honigfabrik Dvash Kedumim eindrangen, wertvolle Ausrüstung stahlen und beträchtlichen Schaden anrichteten. Am schlimmsten aber: Die Diebe flüchteten mit dem gesamten Honig ihrer Familie – die Arbeit einer ganzen Saison. Damit nicht genug: Die Vandalen entzogen den Bienenstöcken im Feld den Strom, wodurch die Bienen in der Sommerhitze unweigerlich verendeten.

Spenden für die Familie

In einer präzedenzlosen Reaktion spendeten einige 100 christliche Zionisten aus aller Welt über 15 000 Dollar, um beim Wiederaufbau der Bienenfarm der Farbsteins zu helfen. Das Geld, das durch von www.israel365.com verschickte E-Mail-Aufrufe mobilisiert worden ist, wird verwendet, um die Bienenstöcke der Firma zu ersetzen, verbesserte Sicherheitsausrüstung zu kaufen und um Yael Farbstein und ihre neunköpfige Kinderschar zu unterstützen. «Die Bemühungen dieser Christen verbreiten eine starke Botschaft», sagte Rabbi Tuly Weisz, der Gründer von Israel365: «Die Bibel und ihre Botschaft von einem Land, in dem Milch und Honig fliessen, sind stärker als Terrorismus.»

Yael Farbstein begann ihre Aktivitäten in Dvash Kedumim in der Westbanksiedlung Kedumim vor sechs Jahren. Ihre Leidenschaft brachte bemerkenswerte Resultate. Im vergangenen Februar gewann ihre Gesellschaft den prestigeträchtigen, alljährlich stattfindenden Black Jar Honey Tasting Contest, den das Zentrum für Bienenstock-Forschung in Asheville, Nordkarolina, durchführt. Hunderte von Honigproduzenten aus aller Welt nahmen teil. Umso erfreuter war Yael Farbstein, als sie den ersten Platz in der Kategorie der internationalen, auf mehreren Blüten basierenden Honigsorten gewann.

Die Attacke auf ihre Produktionsstätte kam nur wenige Wochen vor dem diesjährigen Rosch-Haschana-Fest, wenn Juden in aller Welt Äpfel in Honig tauchen, eine Tradition, die ein süsses Jahr versprechen soll. Dieses Jahr wird Yael Farbsteins Honig leider nicht Bestandteil dieser Tradition sein.

Gottes Fülle

«Bei Honig handelt es sich um Gottes Fülle», sagte Farbstein. «Das ist nicht etwas, was ich kontrollieren kann. Manchmal ist er süss und in grossen Mengen vorhanden, und manchmal gibt es halt nicht so viel. Trotz der Verluste leisten wir unseren Beitrag, indem wir unsere Bemühungen verstärken. Wir müssen ihnen (den Arabern, Anm. d. Red.) zeigen, dass wir hier sind, um zu bleiben.»

Die Spenden haben ihr neue Hoffnungen verliehen: «Meine Freunde», schrieb Farbstein in einem Brief an Spender, «zwar kenne ich Sie nicht, doch ich habe das Gefühl, Sie sind meine nahen Verwandten. Ihre Ermutigung und Unterstützung – und die grossen Geldmengen seitens der amerikanischen Gemeinden, welche die Siedlungen in Samaria würdigen und schätzen, stärken uns sehr und geben uns die Energie und Fähigkeit, hart zu arbeiten, die Produktionsstätten zu rehabilitieren und die Sicherheit zu verbessern, anstatt einfach wegzurennen. Mit Gottes Willen und Ihrer Hilfe werden wir erneut in der Lage sein, das Gute und Süsse aus dem Land Israel hervorzubringen.»