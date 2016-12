Appellationsgericht annulliert BDS-Resolution

BARCELONA

26. Dezember 2016

Der Resolutionstext sei «verfassungswidrig».

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Verwaltungs-Berufungsgericht in Barcelona eine im letzten März verabschiedete Resolution annulliert, die einen Boykott gegen Israel befürwortet hat. Die von der Stadtverwaltung Sant Adria de Besos verabschiedete Resolution sei «verfassungswidrig», wie vor einigen Tagen die pro-israelische Gruppe ACOM erklärte, welche die juristische Untersuchung initiiert hatte. Das Gericht befand, dass die Annahme einer Resolution durch die Stadtverwaltung, in welcher die Verwaltung als Raum «frei von israelischem Apartheid», dafür als Bestandteil der BDS-Bewegung gegen Israel bezeichnet wird, ein diskriminatorischer Akt sei, der «verfasssungswidrige Beschränkungen der akademischen Freiheit» (freie Rede und freier Handel) schaffe. – Im vergangenen Jahr haben spanische Gerichte diverse Urteile gegen BDS-Initiativen in Spanien gefällt. In dem Land haben in den letzten Jahren rund 50 Stadtverwaltungen die BDS unterstützt, was die höchste Zahl in irgendeinem europäischen Staat darstellt. In Frankreich ist die Förderung von BDS illegal und wird als eine Form der Hetze angesehen. Die britische Regierung trägt sich mit dem Gedanken, eine ähnliche Gesetzgebung zu verabschieden. In einem Interview erklärte Pinchas Goldschmidt, Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, kürzlich, er glaube, die Beliebtheit der anti-israelischen Gefühle in Spanien und anderswo in Europa sei im Abnehmen begriffen. Mitte Dezember hatte Rabbi Golschmidt dem spanischen König Felipe VI in Madrid den von der Organisation verliehenen Lord-Jakobovits-Preis der europäischen Judenheit als Anerkennung für die Annäherung Spaniens an die Juden in den letzten Jahren überreicht. Auch in Portugal gibt es Anzeichen für eine Annäherung zwischen der Bevölkerung und den Juden des Landes. So meinte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa letzte Woche beim Besuch der Synagoge «Shaarei Tikva» in Lissabon: «Man kann diesem Erbe gegenüber nicht genügend dankbar sein, das uns in der Vergangenheit bereichert hat und eine wesentliche Rolle spielte bei der Formung unserer Identität.» [TA]