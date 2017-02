Antisemitismus-Rekord

GROSSBRITANNIEN

6. Februar 2017

Bedenklicher Jahresbericht des Community Security Trust (CST).

Der Community Security Trust (CST), der wichtigste Überwachungskörper über antisemitische Zwischenfälle in Grossbritannien, meldete vor dem Wochenende für 2016 total 1309 gemeldete Zwischenfälle, 36 Prozent mehr als für 2015. Von den gemeldeten Zwischenfällen handelte es sich bei 107 (2015: 87) um physische Attacken. Während die Zahl für 2016 in der Kategorie physische Attacken die höchste seit 2010 war, gehörte mit 1006 Zwischenfällen der Löwenanteil in die Kategorie «verbaler und schriftlicher antisemitischer Missbrauch». In diese Gruppe fallen Emails, Briefe, Textbotschaften und Tweets. Laut dem Bericht lässt sich die Zunahme keinem spezifischen Auslöser zuordnen, so wie es in den Jahren waren als Kämpfe zwischen Israel und seinen Feinden ausbrachen. Der CST registrierte vielmehr eine «Kombination von Ereignisse und Faktoren», wie etwa eine präzedenzlose öffentliche Debatte über den Antisemitismus innerhalb der Labour-Partei, Terrorattacken in westlichen Staaten und das Referendum vom vergangenen Juni, in dem eine Mehrheit der Bürger den Austritt Grossbritanniens aus der EU befürworteten. «Diese Ereisgnisse und deren anschliessende Diskussion in den hauptsächlichen und sozialen Medien verschafften Material und Motivation für Verantwortliche für antisemitische Hass-Zwischenfälle», schrieb die CST. Ein weiterer Faktor für den Zuwachs is laut CST das wachsende Bewusstsein für die Wichtigkeit des Berichtens von antisemitischen Zwischenfällen, obwohl diese laut CTS immer noch «unterberichtet» seien. Die Organisation identifizierte letztes Jahr 758 klare Ziele, über die Hälfte von ihnen Einzelpersonen. Hinzu kommen 96 Wohnungen und 64 Synagogen. [TA]