AROSA

Valerie Wendenburg, 18. August 2017

Hinweisschilder, die sich speziell an Juden richten, empören die Welt – der Fall in Arosa stellt Definitionen von Antisemitismus und Organisationen, die ihm den Kampf angesagt haben, in Frage.



Plakate im Bergdorf Arosa beschäftigen die Schweiz: Jüdische Gäste sollten sich vor und nach Betreten des Schwimmbads duschen, ansonsten werde ihnen der Zugang verwehrt. Antisemitismus oder nicht? Das beschäftigt Öffentlichkeit und Politik bis hin zum israelischen Aussenministerium. Urheberin ist die Abwartin des Hotels. Die Fakten sind bekannt, über die Motive der verantwortlichen Frau wird zurzeit viel spekuliert. Am Telefon sagt Ruth Thomann gegenüber tachles, sie habe «falsche Worte am falschen Ort» platziert, es tue ihr leid – nun erhalte sie E-Mails mit Drohungen, dabei habe sie das alles gar nicht so gemeint. Sie scheint überfordert mit den Reaktionen, die sie auslöst hat. Einen «antisemitischer Akt der schlimmsten und hässlichsten Art» nannte die israelische Vizeaussenministerin Tzippi Hotovely (Likud) Thomanns Handeln, sie forderte die Behörden auf, gegen die Frau wegen Hasskriminalität zu ermitteln. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum verlangt nun gar die Schliessung des Hauses, der «Blick» vergleicht die Aufforderung zum Duschen mit jener in Konzentrationslagern, und auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) stützt eine internationale orchestrierte Welle der Empörung, indem er die Hinweisschilder umgehend als «völlig inakzeptabel» einordnet.

Unbedachtes Verhalten

Anderer Ansicht ist Jacques Picard. Der Historiker und Ordinarius für Allgemeine und Jüdische Geschichte und Kultur der Moderne an der Universität Basel hält den Vorfall in Arosa nicht für «antisemitisch». Vielmehr läge eine «unbedachte Handlung und eine dazu auch noch dümmlich formulierte Schreibe» vor. Er begründet: «Nicht antisemitisch, weil hier keine beleidigende und provozierende Absicht vorliegt, sondern ein offenkundig sorgliches Anliegen gegenüber Gästen vertreten wird. Unbedacht, weil die Verfasserin des Geschriebenen sich wohl – in dubio pro reo – nicht bewusst war, mit dem Zusatz ‹an unsere jüdischen Gäste› historisch üble Stereotype anzusprechen und entsprechend harsche Reaktionen hervorzurufen.» Dümmlich formuliert sei der Aufruf, weil nicht die selbstverständlichen und allgemein zu setzenden Regeln der Hygiene, sich vor und nach dem Schwimmen im Pool zu duschen, als leitender Gedanke für die Ausformulierung des Anliegens dienten. Und Picard fügt hinzu: «Dass auch wir, ob Juden oder nicht, wie alle anderen Gäste, vor und nach dem Schwimmen duschen sollen, ist für jede und jeden gegeben. Diese geschriebene oder ungeschriebene Regel hat mit menschlichem Verhalten zu tun, und wo dies fehlt, muss eben – nicht nur auf Englisch – gesagt werden, was zu tun und auch zu lassen ist.»

Klassischer Antisemitismus?

Die Meinungen gehen auseinander. Aus Sicht des deutschen Politikwissenschaftlers Matthias Küntzel, der assoziiertes Mitglied des Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism der Hebräischen Universität Jerusalem ist, ist der Fall klar, er betont: «Es handelt sich um klassischen Antisemitismus, da Juden hier pauschal beleidigt werden und zwar gleich zweifach: Erstens wird das antisemitische Vorurteil vom ‹stinkenden› Juden mobilisiert, welches seit Jahrhunderten den Zweck erfüllte, Juden pauschal als ‹Untermenschen› zu kennzeichnen. Zweitens unterstellt das Plakat, dass sich Juden nicht an die Regeln halten und kündigt für diesen Fall einen ‹judenfreien› Pool an.» Küntzel sagt, es sei aus seiner Sicht «unerheblich», ob Juden hier mit Vorsatz oder «unbedacht» diskriminiert wurden: «Die tiefsten Beweggründe der verantwortlichen Person werden uns ohnehin verschlossen bleiben.» Zählen tue allein das Resultat, also die Äusserung – und die sei als klassisch antisemitisch zu kennzeichnen.

Antisemitismus als kultureller Code

Differenzierter äusserte sich der Historiker Jacques Ehrenfreund von der Universität Lausanne. Er räumt ein, dass der Fall schwer zu beurteilen sei, da die Motive der Abwartin für ihr Handeln nicht bekannt seien. Dennoch: Selbst wenn Thomann die Hinweisschilder «gut gemeint» habe, so mache diese Tatsache das antisemitische Motiv nicht ungültig. «Die Schilder sind klar an eine spezifische Gruppe gerichtet worden, die mit einem pauschalen und groben Vorurteil konfrontiert wurde» so Ehrenfreund: «Man muss davon ausgehen, dass alle Juden im Hotel nicht duschen.» Besonders problematisch sei in diesem Fall, dass das Thema der Verunreinigung und des Schmutzes in Verbindung mit Juden ein klassisches antisemitisches Motiv ist. «Auch, wenn die Dame dies nicht weiss, macht es die Angelegenheit nicht unbedingt einfacher», so der Historiker. Denn in diesem Falle sei Ruth Thomann weniger «Täterin» als das Symptom einer Gesellschaft, in der bestimmte Fragen offenbar noch nicht ausreichend bearbeitet worden seien. Ehrenfreund verweist auf die Definition von Antisemitismus der israelischen Politologin Shulamith Volkov, der zufolge Antisemitismus als ein kultureller Code verstanden werden kann. Demnach würde die Abwartin nun für die Vorurteile verantwortlich gemacht, die innerhalb der Gesellschaft vorherrschen würden. Mit ihrem Handeln und ihrer Unwissenheit stehe sie für Auffassungen, die offenbar innerhalb der schweizerischen Gesellschaft vorhanden seien. Dass ihr Verhalten «ohne Fingerspitzengefühl» starke Resonanzen auf jüdischer Seite hervorrufen würde, ist aus Sicht des Historikers sehr verständlich. Der Brite Antony Lerman, ehemaliger Director des Institute for Jewish Policy Research, bringt es auf den Punkt, wenn er gegenüber tachles sagt: «Ob antisemitisch oder nicht – es war sicherlich dumm und unsensibel.»

Bedarf an Aufklärung

Orthodoxe jüdische Feriengäste kommen traditionell seit Jahrzehnten gerne in die Schweiz. Konflikte gab es schon früher – der Vorfall in Arosa ist ein Beispiel dafür, dass die vorherrschenden Probleme der Vergangenheit noch nicht ernst genug genommen wurden. Bereits vor zwei Jahren erzählte der Zürcher Rafael Mosbacher, der als Vermittler zwischen den jüdischen Gästen in Davos und den Einheimischen wirkte, er habe aus aktuellem Anlass schon Merkblätter mit hilfreichen Informationen für jüdische Mieter und nicht jüdische Vermieter erstellt oder Abende organisiert, an denen er Davosern Rede und Antwort über jüdische Belange gestanden habe (vgl. tachles 29/15). Davon, dass sich das Zusammenleben zwischen den orthodoxen Urlaubern und den Einwohnern der Schweizer Bergorte während der Sommermonate nicht immer konfliktfrei gestaltet, zeugt auch ein aktueller Bericht der «Sonntagszeitung» vom vergangenen Wochenende, in dem – zeitgleich zum Vorfall in Arosa – zu lesen war, aus welchen Gründen jüdische orthodoxe Feriengäste für die Einheimischen «zuweilen eine Herausforderung» darstellten. Der SIG, der sich nun weitere Schritte gegenüber dem Aparthotel Paradies vorbehält, hat genau aus diesem Grund vor kurzem das Projekt Likrat public gestartet. Die Verantwortlichen des Projekts verfolgen das so ambitionierte wie notwenige Ziel, das gegenseitige Verständnis zwischen den orthodoxen Feriengästen und den Einheimischen zu verbessern, indem den jüdischen Besuchern aus aller Welt die Verhaltensweisen in der Schweiz nahegebracht werden. Dazu dürfte gehören, dass es die Regel ist, vor dem Baden im Schwimmbad zu duschen. Das unbedachte Verhalten der Abwartin des Aparthotel Paradies ist der Beweis dafür, dass Aufklärung auf beiden Seiten vonnöten ist und bisher offensichtlich unzureichend stattgefunden hat. Der Vorfall ist das Paradebeispiel für die Überforderung auf beiden Seiten. Während jüdische Funktionäre im antisemitischen Ungarn oder zu antisemitischen Kampagnen vor Ort nahezu schweigen, engagieren sie sich nun mit selten gesehenem Eifer bei einem Bagatellfall. Das schadet der Glaubwürdigkeit in der Bekämpfung von und Aufklärung über Antisemitismus (vgl. S. 4, 5). 