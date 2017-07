Antisemitismus nicht den Juden überlassen

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 7. Juli 2017

Seit geraumer Zeit gibt es eine Entwicklung, zumindest im deutschsprachigen Raum, die überaus interessant ist. Die nicht jüdische Mehrheitsgesellschaft hat sich entschieden, den Antisemitismus nicht mehr den Juden zu überlassen, sondern, frei nach einem alten Motto «Was Antisemitismus ist, entscheiden wir selbst» vorzugehen. Und das geht so: Im ersten Schritt sagt jemand etwas Antisemitisches in der Öffentlichkeit. Aufschrei, vor allem der Juden. Reaktion: Ja, was diese Person gesagt hat, ist antisemitisch, aber das heisst noch lange nicht, dass diese Person antisemitisch ist.

Im zweiten Schritt sagt eine Person etwas Antisemitisches in der Öffentlichkeit. Reaktion: Nein, das ist nicht antisemitisch. Möglicherweise ist das nicht richtig formuliert gewesen, aber das kann gar nicht antisemitisch sein, denn die Person, die das geäussert hat, ist alles andere als ein Rassist, das beweist schon ... – und dann kommt irgendetwas Positives aus der Biografie dieser Person, was nichts mit seinem antisemitischen Gelaber zu tun hat, aber das spielt dann keine Rolle.

Antisemitismus wird in der öffentlichen Diskussion nach wie vor gerne in der rechten Ecke der Gesellschaft verortet. Da besteht Konsens. Dieses Feindbild ist seit 1945 von allen Seiten akzeptiert, da gibt es kaum Meinungsverschiedenheiten im öffentlichen Diskurs. Schwieriger wird es schon, wenn es um linken Antisemitismus geht, der häufig in Gestalt des Antizionismus daherkommt. Dann heisst es gerne: «Man wird doch Israel kritisieren dürfen» oder aber, noch perfider: «Man darf ja nichts gegen Israel sagen, denn dann wird man sofort als Antisemit beschimpft». Letzteres ist besonders lachhaft angesichts der massiven Kritik an Israel, die überall zu finden ist: in den Medien, in öffentlichen Diskussionen, in der Politik etc.

Das Problem ist, dass diejenigen, die sich darüber beschweren, dass «Israelkritik» (interessante neue Wortschöpfung der letzten Jahre. Gibt es eigentlich «Nordkoreakritik» oder «Syrienkritik»?) sofort mit Antisemitismus gleichgesetzt wird, kaum erkennen können oder wollen, dass die «Israelkritik» häufig uralten antisemitischen Stereotypen folgt und mit einer seriösen Auseinandersetzung und Kritik der israelischen Politik und Regierung nur selten etwas zu tun hat. Wer darauf aufmerksam macht oder machen will, wird selbst sofort zum Angriffsziel all jener, die im Namen der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit gegen Israel wettern und dabei häufig «die Juden» meinen.

Der Antisemitismus ist eine zu wichtige Sache, um ihn den Juden zu überlassen. So also lautet die neue Haltung, die dazu führt, dass die jüdische Gemeinschaft zum «Zaungast», zum Statisten gemacht werden soll, wenn es um ein für sie existentiell wichtiges Thema geht. Das ist die moderne Form einer erneuten Entmündigung des Juden, wie das über Jahrhunderte im christlichen Europa üblich war. Schöne neue alte Welt.

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.