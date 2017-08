Antisemitismus, Naivität oder beides?

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 18. August 2017

Ein «antisemitischer Akt der schlimmsten und hässlichsten Art» habe sich im Aparthotel Paradies in Arosa in den Schweizer Bergen zugetragen. Es begann mit dem Aufhängen von explizit für Juden bestimmten Plakaten mit diskriminierenden Befehlen für das Benutzen des hoteleigenen Schwimmbads und der damit verbundenen Dusch-Order vor- und nachher. Das zumindest verkündete die israelische Vizeaussenministerin Tzippi Hotovely (Likud) wenige Stunden nach Bekanntwerden besagten Aktes am späteren Montagnachmittag. Damit aber längst nicht genug. Leider sei der Antisemitismus in Europa nach Ansicht der sich ihrer Sache offenbar sehr sicheren israelischen Politikerin «immer noch eine Realität, und wir müssen sicherstellen, dass die Bestrafung solcher Zwischenfälle als Abschreckung für jene dienen wird, die immer noch die Saat des Antisemitismus in sich hegen». Das genannte Hotel beherbergt jedes Jahr im Sommer Gruppen, mehrheitlich aus dem charedischen (ultrareligiösen jüdischen) Bevölkerungssegment. Die Abwartin des Apartmenthauses Ruth Thomann spricht gar von 40 Jahren, seit denen jüdische Gäste bereits ins «Paradies» nach Arosa kommen. Auf eine derart loyale Schicht von Touristen verzichtet man auch in Arosa kaum gerne, ungeachtet all ihrer kultureller und verhaltensspezifischer Unterschiede dem «normalen» Schweizer gegenüber.

So weit so gut, traurig und letztlich inakzeptabel. Unannehmbar sind sowohl die (gewollt?) naiven Rechtfertigungsversuche der Abwartin, die mit aktivem Antisemitismus wahrscheinlich aber viel weniger zu tun haben als mit schlichter Dummheit. Wahrscheinlich wollte die Dame uns (Juden) für dumm verkaufen und meinte, mit dem einfachen Abhängen der beanstandeten Plakate mit den diskriminierenden Badevorschriften und der Ausrede, das Plakat hätte «für alle» gelten müssen, sei alles wieder beim Alten.

Ist es aber nicht. Wenn Ruth Thomann weiter an jüdischen Gästen interessiert ist, und wenn diese Gäste bereit sind, trotz der argen Beleidigung überhaupt weiter in dieses Haus in Arosa zu kommen, müssen beide Seiten ihre Geschäftsbeziehungen von nun an auf einem klaren, offenen und vor allem ehrlichen Niveau neu aufbauen. Ohne falsche Freundlichkeiten, dafür aber mit einem fairen Konzept von dem, was offeriert und was gewünscht wird. Nur so kann es gehen.

Auch diese Medaille hat ihre Kehrseite. Sie ist innerjüdisch und grenzüberschreitend. Vizeaussenministerin Hotovely hat es mit ihrem gellenden Antisemitismus-Alarm vielleicht sogar gut gemeint, doch wahrscheinlich sind der wortgewandten Politikerin bei ihrem vor geheiligter Mission nur so triefenden Eifer die Pferde schlicht im Galopp durchgegangen. Anders lässt sich nur schwer erklären, wie sie sich bereits nach wenigen Telefonaten mit ihrem Botschafter in Bern dazu versteigen konnte, von einem «antisemitischen Akt der schlimmsten und hässlichsten Art» zu sprechen. Wahrscheinlich hat auch niemand aus dem Kreis der organisierten Judenheit der Schweiz bei Tzippi Hotovely dringendst um israelischen Schutz nachgesucht. Eher ist anzunehmen, dass die Lagebeurteilung der Jerusalemer Politikerin darauf basiert, dass Israel sich immer und in jedem Fall als der (selbsternannte) Beschützer von in Not geratenen und gefährdeten Glaubensgenossen in allen Ecken und Enden der Welt sieht, jetzt offenbar auch in Graubünden. Sekundär dürfte dabei sein, ob die Glaubensgenossen wirklich gefährdet sind, und ob sie sich nicht selber zu wehren wissen. Vielleicht auf ihre zurückhaltendere Art, die wenig Gemeinsamkeiten mit dem nahöstlichen, von Tzipi Hotovely praktizierten forschen Draufgängertum hat, das auch davor nicht zurückschreckt, dem Schweizer Rechtswesen vorzuschreiben, wer vor Gericht zu stellen und wie zu bestrafen sei.

Der im besten Falle ungeschickte Zwischenfall mit den Dusch-Plakaten im Aparthotel Paradies gehört mit zu den Ereignissen, die meistens dann vorkommen, wenn Unkenntnis über fremde Sitten, gelegentlich auch durch negative Nahost-Medienberichte provozierte Vorurteile ins Spiel kommen. Das seitens der Hotelleitung geäusserte Bedauern über die mögliche Beleidigung von Gästen lässt als eine erste Schlussfolgerung davon ausgehen, dass bewusste antisemitische Motive wahrscheinlich nicht entscheidend mit von der Partie waren, eher eben Naivität und eine Portion Arroganz. Sicher kaum zur Beruhigung und Versachlichung beigetragen hat Tzippi Hotovely, die mit ihrer Blitzreaktion pro domo (sprich: In Jerusalem) zweifelsohne Punkte gesammelt hat, im Übrigen aber die zuständigen Repräsentanten des Schweizer Judentums mit ihrem Vorpreschen in Verlegenheit gebracht haben dürfte. Dass das Verhalten israelischer Politiker gelegentlich opportunistisch ist, zeigte sich vor einigen Wochen, als Jerusalem im Zusammenhang mit Netanyahus Budapest-Visite geflissentlich über faschistoide, antisemitische Erscheinungen in Ungarn hinwegsah. Standen zu viele Geschäftsinteressen auf dem Spiel? Auch nach den Ereignissen in Charlottesville bequemte der israelische Premier sich erst mit dreitägiger Verspätung dazu, seiner Empörung über die Exzesse von Antisemitismus, Neonazismus und Rassismus Ausdruck zu verleihen. Fast sah es so aus, als ob Binyamin Netanyahu mit seinen Reaktionen zuwarten wollte, bis Donald Trump sich, ebenfalls verspätet, klar von der Extremszene in all ihren Formen distanzierte, bevor er dann wieder eine halbe Kehrtwende fertigbrachte. Ein Trump kann sich das (noch) leisten, doch für Israels Regierungschef könnten derartige opportunistische Seiltänze letztlich zum Bumerang werden (vgl. S. 12).

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.