«Antisemitische Zwischenfälle beginnen schon im Kindergarten»

NEW YORK

6. November 2017

Beobachtungen der Anti-Defamation League (ADL).

Die Zahl der antisemitischen Zwischenfälle hat sich dieses Jahr im New York State gegenüber der gleichen Periode von 2016 fast verdoppelt, betont die Anti-Defamation League (ADL) in einem soeben veröffentlichten Bericht. Aktionen des Schikanierens und des Vandalismus würden dabei oft schon im Kindergarten beginnen. Auf national-amerikanischer Ebene betrug die Zunahme in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 67 Prozent, mit Spitzen im ersten Quartal und während und unmittelbar nach den rechtsextremen Märschen in Charlottesville, Virginia. Jene Versammlung war laut ADL einer von mindestens 33 weiss-rassistischen Anlässen dieses Jahr in den USA, zusätzlich zu 188 Zwischenfällen, bei denen Antisemiten Flugblätter verteilten, oft auf dem Campus von Universitäten. In den ganzen USA registrierte man laut ADL bis Ende September 1299 antisemitische Zwischenfälle, bedeutend mehr als die 799 für das ganze letzte Jahr. Die Zahl der Zwischenfälle des Schikanierens und Vandalismus in Schulen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse hat sich dieses Jahr gegenüber dem letzten bereits mehr als verdoppelt. [TA]