Antisemitische Verbrechen haben seit 2014 um 44 Prozent zugenommen

LONDON

19. Juli 2017

Bericht der Campaign Against Antisemitism.

Antisemitische Verbrechen in Grossbritannien haben in den letzten zwei Jahren um 44 Prozent zugenommen. Das ist einem Bericht der Campaign Against Antisemitism (CAA) zu entnehmen. Laut dem Revisionsbericht für 2016 des National Antisemitic Crime Audit wurden im Berichtsjahr total 1078 antisemitische Verbrechen registriert, von denen 105, also rund eines in zehn, gewalttätig waren. Laut dem Bericht ist nur gerade eines der gewalttätigen Verbrechen gerichtlich verfolgt worden. Insgesamt wurden nur 15 Fälle verfolgt, wodurch 17 Verdächtigte verurteilt wurden. 2016 wurde gegen 89 antisemitische Verbrechen oder 8,3 Prozent Anklage erhoben. In fast der Hälfte aller antisemitischer Fälle fand die Polizei laut CAA nicht genügend Beweise, um eine Anklage zu unterstützen. Auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres 2017 sind antisemitische Vergehen bereits zu einem Faktor geworden. Zu den Zwischenfällen gehören die Brandbombenanschläge auf Koscher-Restaurants in Manchester, die Jagd auf Juden eines messerschwingenden Mannes in London, und die Schliessung von Londoner Strassen durch die Polizei, um Platz zu machen für einen pro-Hizbollah-Marsch. [TA]