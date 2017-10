Antisemitische Stickers und Graffiti mit dem Bild von Anne Frank

ROM

25. Oktober 2017

Der jüngste in einer langen Reihe von Zwischenfällen, in die Fans des Fussballclubs Lazio involviert sind.

Bilder von Anne Frank mit einem Hemd des italienischen Fussballclubs Roma gehöen zu den antisemitischen Stickers und Graffiti, die Fans des Konkurrenzclubs Lazio zurückgelassen haben, und die darauf im Stadio Olimpico entdeckt worden sind. Das war der jüngste in einer langen Reihe von rassistischen und antisemitischen Zwischenfällen, in die Fans von Lazion verwickelt waren. Die Nordkurve des Stadions, wo die «ultra» Fans von Lazio sitzen, war am Sonntag für den Match gegen Cagliari geschlossen wegen der rassistischen Gesänge im Spiel gegen Sassuolo diesen Monat. In der Folge beschloss Lazio, das Südende des Stadions zu öffnen und die Ultras dort sitzen zu lassen, wo die extremen der Roma-Fans für ihre Heimspiele zu sitzen pflegen. Einen Tag später fanden Stadionreiniger die antisemitischen Stickers. Der italienische Fussballverband dürfte eine Untersuchung eröffnen, die in einer vollen Stadionsperre für Lazio enden könnte. Bis Dienstag hatten fast alle italienischen Zeitungen die Geschichte behandelt, wobei die «La Repubblica» sogar schrieb: «Wir sind alle Anne Frank». Claudio Lotito, Besitzer und Präsident des Clubs, legte als Zeichen des Goodwills gegenüber der lokalen jüdischen Gemeinde einen Kranz mit blauweissen Blumen vor die Grosse Synagoge von Rom. Die Farben sind sowohl jene des Clubs als auch des Staates Israel. Ferner sagte er, er würde jedes Jahr 200 Jugendliche nach Auschwitz senden im Rahmen der Bestrebungen des Clubs, die Bemühungen zur Holocaust-Erziehung zu unterstützen. [TA]