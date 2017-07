Antisemitische Graffiti gegen Zionistische Weltorganisation

UKRAINE

31. Juli 2017

Holocaustdenkmal mit Slogans und Symbolen vandalisiert.



Laut einem Bericht der «Jerusalem Post» (JP) haben Vandalen im Nordwesten der Ukraine Nazisymbole und andere, konkret gegen die Zionistische Weltorganisation (ZWO) gerichtete Graffiti auf ein Denkmal zur Erinnerung an Holocaustopfer im Dorf Pyatydni geschmiert. 1942 hatten die Nazis unweit von dem Dorf 20000 Juden am Rande von grossen Gruben erschossen. Wie Yaacov Hagoel, amtierender Vorsitzender der ZWO der JP am Sonntag erklärte, erhalte man «auf täglicher Basis» Berichte über antisemitische Zwischenfälle, doch der jüngste sei speziell auffällig, weil er sich spezifisch gegen die ZWO gerichtet habe. Der Antisemitismus fahre laut Hagoel fort, sein Haupt zu erheben und Gedenkstätten für die Opfer des Holocausts zu schädigen. «Wir werden nicht zuschauen und direkte Bedrohungen gegen die ZWO ignorieren, und wir werden nicht schweigen angesichts antisemitischer und anti-zionistischer Zwischenfälle, die sich in aller Welt zutragen», versicherte Hagoel. [TA]