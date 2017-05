Anti-israelischer Resolutionsentwurf vorerst vom Tisch

FIFA

10. Mai 2017

Es sei «zu früh», jetzt schon Entscheid zum Thema zu fällen.

In Manama, der Hauptstadt von Bahrain, beschloss der Rat des internationalen Fussballverbands FIFA am Dienstag, einen Resolutionsentwurf gegen sechs in Siedlungen lokalisierte israelische Teams von der Tagesordnung des FIFA-Kongress zu streichen. Dieser beginnt heute Mittwoch in Manama. Seit 2015 bedrängen die Palästinenser die FIFA und ihre Mitgliedstaaten, wegen der Siedlermannschaften Massnahmen gegen Israel zu ergreifen. Laut palästinensischer Ansicht verletzen diese Teams Artikel 72.2 der FIFA-Statuten, der besagt: «Mitgliedsvereinigungen und ihre Clubs dürfen nicht auf dem Territorium einer anderen Vereinigung spielen, ohne dass diese ihre Zustimmung dazu gegeben hat.» Sollte Israel die Siedlerteams nicht disqualifzieren, müsste Israel gemäss palästinensischer Forderung von der FIFA suspendiert werden. Der FIFA-Rat hat nun entschieden, dass es für den Kongress zum jetzigen Zeitpunkt zu früh sei, eine Entscheidung zum Thema zu treffen. Für Jibril Rajoub, Präsident des Palästinensischen Fussballverbands, der sich seit Monaten dafür eingesetzt hat, dass der Resolutionsentwurf vom Kongress behandelt wird, ist der Beschluss vom Dienstag ein harter Schlag. Ein hochrangiger Beamter des israelischen Aussenministeriums betonte allerdings, dass die Palästinenser trotz des Beschlusses des FIFA-Rats während des Kongresses am Mittwoch oder Donnerstag von den Mitgliedern verlangen könnten, die Position des Rats zurückzuweisen und stattdessen den palästinensischen Vorschlag gegen die sech Siedlerteams anzunehmen. In den letzten Wochen hat Israel FIFA-Präsident Gianni Infantino und die Vorsitzenden von Fussballverbänden in aller Welt unablässig mit dem Begehren bedrängt, die Resolution nicht zur Abstimmung zu bringen. «Der Palästinenserkonflikt ist langfristig, und die FIFA wird ihn nicht lösen», sagte Premier Netanyahu zu Infantino. Der endgültige Ausgang des Fussball-Tauziehens zwischen den beiden zerstrittenen Nachbarn hängt völlig in der Luft. [JU]