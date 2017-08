Anti-israelische Töne am «Grossen Jerusalem-Treffen»

ISTANBUL

1. August 2017

Etwa fünftausend Menschen gingen auf die Strasse.



Die Türkei und Israel haben vor einigen Monaten ihre diplomatischen Beziehungen nach einem mehrjährigen, politisch bedingten Unterbruch wieder erneuert, doch von einer wirklichen Normalisierung des Klimas ist kaum etwas zu spüren, vielleicht abgesehen vom Tourismus. Türkische Politiker, allen voran Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nehmen vielmehr jede sich bietende Gelegenheit wahr, um den Verbalkonflikt mit Jerusalem vor dem Abebben zu bewahren. So versammelten sich am Sonntag im Rahmen des «Grossen Jerusalemer Treffens» rund fünftausend Menschen in Istanbul, der grössten Stadt des Landes, um gegen die Sicherheitsmassnahmen zu protestieren, die Israel an der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee installiert hatte. Das geschah kurz nachdem Israel andere Massnahmen aufgehoben hatte. Die Folgen waren zweiwöchige heftige Demonstrationen der Palästinenser. «Die al-Aqsa-Moschee ist unsere Ehre», las man auf einem Transparent. Schon vor der Massenkundgebung hatte Präsident Erdogan Israel davor gewarnt, dass es letztlich selber am meisten unter dem Disput leiden würde. Der Staatspräsident warf Israel auch vor, Jerusalems «Islamischen Charakter» zu beeinträchtigen, was das israelische Aussenministerium «absurd» nannte. [TA]