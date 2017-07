Anti-israelische Ressentiments

ISTANBUL

24. Juli 2017

Präsident Erdogan ruft zur Bewahrung des «historischen Status quo» auf dem Tempelberg auf.

Während den anti-israelischen Gefühlen in der Türkei nach den Unruhen auf dem Jerusalemer Tempelberg vor allem in den Strassen von Istanbul freien Lauf gelassen wird, forderte auch Staatspräsident Tayyip Erdoğan zur Bewahrung des «historischen Status quo» auf dem Jerusalemer Tempelberg auf. Unter diesem Status quo verstand der Staatspräsident vor seiner Abreise zu einem Besuch in den Golfstaaten am Sonntag aber nicht etwa die Verhinderung physischer Gewalt im Nahen Osten, vielleicht sogar im Rahmen einer palästinensisch-israelischen Kooperation. Nein, Erdoğan versteht unter seiner Aufforderung sinngemäss vor allem den Verzicht Israels auf Schutzmassnahmen wie Metall-Detektoren oder gar Überwachungskameras. Damit schlägt der türkische Präsident die gleichen Töne an wie die Imame von Jerusalem oder die fundamentalistischen Organisationen wie die Hamas, der Jihad oder dieser Tage auch die Fatah. Als ob Israel von einem Tag auf den anderen die genannten Massnahmen ergriffen hätte, ohne durch gewalttätigen Terror dazu praktisch gezwungen worden zu sein. Am Wochenende protestierten Demonstranten in Istanbul gegen die Metall-Detektoren, traten die Eingangstüre der Synagoge Neve Shalom mit Füssen, und bewarfen die Türe mit Gegenständen. Demonstranten riefen auch Einschüchterungen und Provokationen aus. – In der Türkei leben heute noch rund 20’000 Juden. Die Anti-Defamatiom League (ADL) verurteilte den Zwischenfall und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die staatlichen Behörden des Landes für die nötige Sicherheit sorgen würden. [JU]