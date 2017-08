Anti-israelische Graffiti auf jüdischem Denkmal

BULGARIEN

23. August 2017

Bürgermeister von Vidin: «Empörend und inakzeptabel»

Ein Denkmal, das Juden in Bulgarien 2003 als Dank an die Stadt Vidin errichtet haben, weil sie die Deportation ihrer Juden im Holocaust verhindert hatte, ist vandalisiert worden. Wörter wie «Allah», «Palästina», «Hamas» und veschiedene islamische Symbole sind nach Angaben der Organisation «Shalom» der bulgarischen Juden auf das Dankes-Monument gesprayt worden. Ognyan Tsenkov, der Bürgermeister von Vidin, nannte den Vandalismus einen «empörenden und inakzeptabeln Akt». Dem Vernehmen nach veranlasste er die sofortige Reinigung des Denkmals. Alexander Oscar, der Präsident von «Shalom», dankte dem Bürgemeister in einem Brief für seine klare Reaktion und rasche Handlung. Das Denkmal werde auch weiterhin ein «Symbol der Brüderlichkeit und der langen Geschichte zwischen unseren Völkern bleiben», betonte Oscar. – 1943 waren die Orthodoxe Kirche von Bulgarien, einige Politiker und viele Mitglieder der Zivilgesellschaft erfolgreich mit ihrem Widerstand gegen die Nazis, die die Juden in die Todeslager deportieren wollten. Im kommenden Jahr wird die jüdische Gemeinde von Bulgarien den 75. Jahrestag der Verhinderung der Deportation von 50000 bulgarischen Juden begehen. Über 11000 Juden aus Teilen Nord-Griechenlands und Jugoslawiens – Gebiete, die im Krieg unter bulgarischer Verwaltung waren – wurden allerdings deportiert und ermordet. TA