Anruf Trumps bringt Netanyahu eine Atempause

USA-ISRAEL

7. März 2017

Montagabend israelischer Zeit rief Donald Trump bei Binyamin Netanyahu an. Die Staatsoberhäupter sprachen über die Welle antisemitischer Vorfälle in den USA und gelobten Zusammenarbeit gegen Iran.

Der Anruf aus Washington hätte für Benjamin Netanyahu nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Der israelische Premier gab in seiner Residenz bei einem Polizeiverhör insgesamt vier Stunden lang wegen Korruptionsvorwürfen Auskunft und eilte aus dem Raum, um das Telefonat von Donald Trump anzunehmen.

Laut einer Erklärung der israelischen Regierung (Link) sprachen Trump und Netanyahu etwa eine halbe Stunde lang primär über die durch das internationale Atomabkommen mit Iran ausgelösten Gefahren und «iranische Aggression in der Region», der Israel und die USA gemeinsam begegnen wollen.

Netanyahu und Trump gingen zudem auf die neue Welle antisemitischer Bombendrohungen und Friedhofs-Schändungen in den USA ein, die auch in Israel zunehmend Sorge auslösen. Dabei sprach Netanyahu dem US-Präsidenten Anerkennung für dessen Verurteilung dieser Vorfälle bei seiner Rede vor dem Kongress am vergangenen Dienstag aus.

Daneben haben hochrangige Offizielle der Trump-Regierung dem israelischen Aussenministerium angeblich geraten, «Zurückhaltung» bei dem Vorgehen den Palästinensern gegenüber zu pflegen. Dies stellt anscheinend eine Reaktion auf neue Forderungen in der Knesset nach einer Annektierung der besetzten Westbank durch Israel dar (Link). [AM]