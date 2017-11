Anne Franks Name für einen Zug sorgt für Empörung

DEUTSCHLAND

1. November 2017

Die Tagebuch-Autorin wurde 1944 per Zug deportiert.

Einen Sturm der Entrüstung hat die Deutsche Bahn in sozialen Medien ausgelöst, weil sie einen ihrer neuen superschnellen Züge mit dem Namen der berühmten holländischen Tagebuch-Autorin Anne Frank zieren möchte. Bekanntlich starb Anne Frank 1944 in einem Nazi-Todeslager, in das sie per Zug transportiert worden war. Die Tatsache, dass Anne Frank und ihre Familie 1944 per Zug von Holland nach Auschwitz deportiert worden sind, haben die Kritiker nicht übersehen. Sie verliehen ihrem Unmut via Twitter lautstarken Ausdruck. «Finde ich es als Einziger störend, dass ein Zug der Nachfolger der Reichsbahn (aus der Nazi-Periode) nach Anne Frank benannt werden soll?», fragte eine Person auf Twitter, dessen Post ihren Weg in «Die Welt» fand. Ein anderer Schreiber bemerkte, dass im Gegensatz zu vielen deutschen Firmen, die vom Dritten Reich profitiert haben, die Deutsche Bahn «nie Reparationen an Zwangsarbeiter bezahlt hat. Als Historiker macht mich das krank.» - Die Reichsbahn aus der Nazizeit ist nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandergenommen worden. Die heutige Deutsche Bahn wurde in einer Fusion zwischen den ehemaligen West- und Ostdeutschen Eisenbahnen 1994 geschaffen. – Im Zusammenhang mit der Diskussion um Anne Franks Name auf einem Zug meinte Antje Neubauer, die Sprecherin der Deutschen Bahn, viele Kunden hätten den Namen der Tagebuch-Autorin eingereicht. Andere Züge werden die Namen prominenter Deutscher tragen, wie etwa Albert Einstein, Konrad Adenauer oder die Automobil-Pionierin Bertha Benz. [TA]