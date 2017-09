Annäherung in der Schweiz

LAUSANNE

Valerie Wendenburg, 1. September 2017

In der vergangenen Woche kamen insgesamt zehn jüdische und palästinensische Mädchen in die Schweiz – sie verbrachten gemeinsam neun Tage hierzulande, um sich zu begegnen und neue Freundschaften zu schliessen. Die Initiative für das Treffen ging von der Gruppe Her Voice aus Haifa und der Lausanner NGO Coexistences aus. «Ich bin gekommen mit Vorurteilen und reise wieder ab mit Schokolade im Koffer» sagte eine der Teilnehmerinnen gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Im kommenden Jahr möchten die Schülerinnen ein Projekt in ihren Gemeinden lancieren und weitergeben, was sie voneinander gelernt haben. Coexistences empfängt jedes Jahr etwa drei Gruppen dieser Art in der Schweiz – auf diesem Wege konnten sich bereits mehrere Hundert Israeli und Palästinenser auf neutralem Boden kennenlernen.