Annäherung an die Uno?

BERICHT

Nora Refaeil, 23. Dezember 2016

Der Internationale Strafgerichtshof nimmt Israel und Palästina unter die Lupe – erst im Oktober hatte das Büro der Anklägerin beiden Regionen einen Besuch abgestattet.

Im November legte die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ihren Bericht zum Stand der Prüfung von verschiedenen möglichen Fällen in Afghanistan, Burundi, Kolumbien, Guinea, Irak/Grossbritannien und Ukraine vor. Im Rahmen dieser Vorprüfung untersucht sie, ob hinreichende Gründe für die Aufnahme von Ermittlungen bestehen. Auch allfällige Verbrechen in Israel/Palästina sind Gegenstand ihrer Analyse.

Die Anklagebehörde befasst sich zum einen mit dem Gaza-Krieg von 2014 und prüft allfällige Verbrechen durch bewaffnete palästinensische Gruppen im Zusammenhang mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung, dem Missbrauch von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde sowie der Misshandlung von Kollaborateuren. Aber auch Handlungen von Mitgliedern der IDF werden auf ihre Vereinbarkeit mit dem humanitären Völkerrecht geprüft. Darunter fallen Angriffe auf Wohngebiete und zivile Personen, auf medizinische Institutionen und medizinisches Personal, auf UNRWA-Schulen sowie Angriffe auf weitere zivile Einrichtungen und Infrastruktur.

Widerrechtliche Annexion von Ostjerusalem

Auch mögliche Verbrechen in den besetzten Gebieten und Ostjerusalem werden angeschaut. Die Anklagebehörde stellt zunächst fest, dass die Annexion von Ostjerusalem gegen das Verbot verstösst, Territorien mit militärischer Gewalt zu erobern. Sie betont, dass dieses Verbot wegen seiner Bedeutung ein Fundament der völkerrechtlichen Ordnung darstelle und damit zwingend sei. Deshalb stehe das Verbot auch in der Normenhierarchie über allen anderen Rechtssätzen, sei nicht verhandelbar und von allen zu beachten. Die Anklagebehörde verweist dabei auf Resolutionen des Sicherheitsrats und das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag betreffend den Bau der Mauer. Die Analyse der Anklagebehörde ist in dem Sinne zwar nicht neu, aber deutlicher könnte die Botschaft nicht ausfallen: Die Annexion von Ostjerusalem ist widerrechtlich.

Die Anklägerin schaut sich auch die Situation in der Westbank an. Gemäss dem Römer-Statut, dem Gründungsdokument des IStGH ist die Zerstörung und Aneignung von Einrichtungen und Infrastruktur in grösserem Ausmass, die durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind, aber auch die Siedlungstätigkeit durch die Besatzungsmacht ein Kriegsverbrechen. Dies ist denn auch der Hauptgrund, warum Israel das Statut letztlich nicht ratifizierte. Dass die Anklagebehörde dennoch mögliche Verbrechen in Israel und Palästina anschauen kann, geht auf die wiederholten Bemühungen der palästinensischen Regierung zurück, sich dem Statut zu unterstellen. Palästina ist seit Januar 2015 Mitglied des IStGH und wegen einer Unterstellungserklärung fallen etwaige Verbrechen seit 13. Juni 2014 in die Jurisdiktion des Gerichtshofs.

Die Anklägerin prüft die strafrechtliche Relevanz der Siedlungstätigkeit (Planung, Konstruktion, Entwicklung und Konsolidierung), der Konfiskation und Enteignung von Land, der Legalisierung von Aussenposten, der Zerstörung von palästinensischem Eigentum und der Vertreibung von Palästinensern in der Westbank. Auch die diskriminierende Praxis im Zusammenhang mit der Nutzung von Infrastruktur und Ressourcen wie Wasser und Zugang zum Grasland, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Palästinensern, aber auch in Bezug auf die Richtlinien betreffend die Subventionen und Anreize zur Förderung der Siedlungen sind Gegenstand der Untersuchung. Ebenso schaut sie die Misshandlung von Palästinenser und ihren Kindern bei Festnahmen in der Westbank an. Die Anklägerin prüft zudem auch die Eskalation der Gewalt seit Oktober 2015 und die gewalttätigen Angriffe der Palästinenser gegenüber Israeli.

Die Chefanklägerin schaut sich auch Israels Handlungen in Zusammenhang mit der Enterung von drei mit Hilfsgütern für den Gaza-Streifen beladenen Schiffen an. Zwar stellte sie schon fest, dass die Handlungen, wenn auch rechtswidrig, nicht von solcher Schwere sind, dass ein offizielles Verfahren vor dem IStGH eröffnet werden könnte. Doch die Union der Komoren reichte dagegen Beschwerde ein, und so muss die Anklagebehörde nochmals über die Bücher gehen.

Strafgerichtshof besucht Israel

Erst im Oktober 2016 besuchte das Büro der Anklägerin Israel und Palästina mit dem Ziel, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu informieren und allfällige Vorurteile abzubauen. Dass Israel diesen Besuch gestattete, stellt ein Novum dar, das von manchen Kommentatoren als ein historischer Wendepunkt in der Kooperation mit den Vereinten Nationen bezeichnet wird. Dies vor allem deshalb, weil Israel bis anhin die Zusammenarbeit mit jeder von den Vereinten Nationen eingesetzten Kommission verweigert hatte. So hat Israel weder mit der Kommission zusammengearbeitet, der der bekannte jüdische Richter aus Südafrika, Richard Goldstone, vorstand und die die Fakten zur Militäroperation «Gegossenes Blei» vom Dezember 2008 untersuchte, noch hat Israel mit der Kommission kooperiert, die den Flotilla-Vorfall prüfte.

Beim diesjährigen Besuch der Anklägerin des IStGH war es nicht Ziel ihrer Delegation, Beweise für allfällige Ermittlungen zu sammeln. Vielmehr besucht das Büro der Anklägerin routinemässig auch Länder, die nicht Mitglied des IStGH sind, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Der Einsatz war für Israel also nicht besonders hoch.

Israelische Scheinverfahren?

Soll aber vermieden werden, dass die Anklägerin formell ein Verfahren eröffnet, muss Israel zeigen, dass es nicht nur fähig wäre, sondern auch tatsächlich willens ist, sich ernsthaft mit den Vorwürfen zu befassen. Gerade dies wird von Menschenrechtsorganisationen in Frage gestellt. Btselem, das israelische Informationszentrum für die Menschenrechte in den besetzten Gebieten, spricht in einem Bericht vom September 2016 davon, dass das israelische Militär mit Scheinverfahren mögliche Verbrechen in Zusammenhang mit der Operation «Operation Schutzlinie», dem Gaza-Krieg von 2014, reinwäscht. Die Organisation prangert an, dass zwar Fusssoldaten für Verfehlungen wie Plünderung oder Vandalismus zur Rechenschaft gezogen, Entscheide ranghoher Militärs jedoch nicht untersucht würden. Insbesondere Angriffe des Militärs auf zivile Einrichtungen wie Wohnhäuser oder der Einsatz schwerer Artillerie in dicht besiedelten Wohngebieten würden nicht angeschaut.

Israel müsste sich daher ernsthaft im Rahmen von rechtsstaatlichen Verfahren mit diesen Vorwürfen befassen und kann hierfür auch nicht Friedensverhandlungen vorschieben. Friedensverhandlungen schützen vor dem IStGH nicht. Tatsächlich lässt sich für verschiedene internationale Konflikte beobachten, dass über Jahrzehnte hinweg der Anspruch der Opfer auf Gerechtigkeit zugunsten eines Friedens, wenn nicht aufgegeben, so doch substantiell ausgehöhlt wurde. Die Kriegsparteien fanden sich oft bereit, auf weitere Gewalt zu verzichten, sofern sie dafür Macht und Amnestie bekamen. Dies ist spätestens mit der Annahme des Römer Statuts nicht mehr möglich. Die Anklägerin legt ihr Augenmerk auch auf Friedensverhandlungen, wie sie dies erst kürzlich für Kolumbien signalisierte. So lobte die Anklägerin diese Friedensverhandlungen als historische Errungenschaft, erklärte aber auch, dass die Perspektive für einen Frieden den Beginn eines langfristigen Prozesses bedeute. Es sei ein Prozess der Rechenschaftspflicht, der definitionsgemäss auch die strafrechtliche Verantwortung für schwere Verbrechen beinhalte. Denn nur so könnten die Parteien einen nachhaltigen Frieden schaffen. Die Anklägerin beteuerte auch, dass sie die Bestimmungen im Friedensvertrag genau anschauen werde, um sicher zu gehen, dass die Parteien dieser Rechenschaftspflicht nachkommen würden. Diese Einmischung des IStGH in Friedensprozesse ist – wenn auch sehr umstritten – doch einer der wichtigsten Gewinne für die internationale Ordnung.

Im Fokus des Weltrechtsprinzips

Israel ist jedoch nicht nur im Visier der Chefanklägerin des IStGH, sondern auch vermehrt Gegenstand von Verfahren, die sich auf das Weltrechtsprinzip stützen.Das Weltrechtsprinzip eröffnet eine Handhabe, wie Drittstaaten schwerste Verbrechen ahnden können, unabhängig davon, wo diese Verbrechen verübt wurden und woher die Täter oder Opfer stammen. Adolf Eichmanns Verurteilung in Jerusalem gilt als das erste auf dem Weltrechtsprinzip basierende Verfahren. Auch Augusto Pinochets Verhaftung in Grossbritannien ist auf dieses Prinzip zurückzuführen. Die Schweiz hat bereits verschiedene Verfahren auf der Basis dieses Prinzips eingeleitet und unter anderem einen Bürgermeister von Ruanda wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Jüngst sollen wohl basierend auf dem Weltrechtsprinzip auch Palästinenser in Chile ein Verfahren gegen drei Richter des höchsten israelischen Gerichts wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angestrengt haben. Nach Angaben von «Haaretz» geht es dabei um Landbesitzer, die vom Verlauf der Mauer, über den die Richter befunden hatten, betroffen waren. Richter werden für ihre Urteile selten strafrechtlich belangt. Bekannt sind die Fälle, die die juristische Elite des Nationalsozialismus betreffen. Darunter gab es auch Richter, die sich in den Nürnberger Prozessen verantworten mussten. Dass nun israelische Richter in Chile angeklagt werden, ist als Warnzeichen an Israel zu sehen, dass die Strategie, palästinensisches Land zu enteignen, auf der ganzen Welt angefochten werden kann (vgl. S. 5). 