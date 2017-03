Anklage gegen 98jährigen Mann wegen Nazi-Kriegsverbrechen

LUBLIN

23. März 2017

Erster Schritt auf dem Weg zum Auslieferungsgesuch.

Das Regionalgericht in der polnischen Stadt Lublin hat einen Haftbefehl wegen Nazi-Kriegsverbrechen erlassen gegen den in Minnesota lebenden Michael Karkoc, 98. Der Befehl gilt als der erste Schritt in Richtung auf das Stellen eines Auslieferungsgesuch für den Mann. Auf seiner Website sagte das Polnische Institut für Nationale Erinnerung zur Verfolgung von Verbrechen gegen die polnische Nation, Karkoc sei einer der Kommandanten der SS-Division Galicia gewesen, die auch als die ukrainische Selbstverteidigungslegion bekannt ist. Diese Einheit verbrannte während des Kriegs polnische Dörfer und tötete Zivilisten. Karkoc wird beschuldigt, eine Rolle gespielt zu haben bei der Ermordung von Zivilisten in den Dörfern Chlaniow und Kolonia Wladyslawin im Juli 1944. Karkoc erwähnte seine Nazi-Vergangenheit nicht, als er 1949 in die USA einreiste, die ihn sonst daran gehindert hätten, das Land zu betreten. Laut der «New York Times» lebt der Mann heute in einem Pflegeheim in Minneapolis. Familienmitglieder erklärten, der Mann sein unschuldig, leide an Demenz und ist daher nicht in der Lage, einen Prozess durchzustehen. 1955 sagte Karkoc in seinen auf Ukrainisch veröffentlichten Memoiren, er habe 1943 mitgeholfen, die Ukrainische Selbstverteidigungslegion in Zusammenarbeit mit Nazi-Offizieren zu gründen, um für Deutschland und gegen die Sowjetunion zu kämpfen. – Karkoc muss in Polen vor Gericht erscheinen, da das Land eine Verurteilung im Abwesenheitsverfahren nicht anerkennt. [TA]