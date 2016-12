Angst vor Eskalation um Amona

ISRAEL

Jacques Ungar, 16. Dezember 2016

Das Datum der Evakuierung der illegalen Siedlung Amona rückt näher – Regierungschef Netanyahu verharrt in Passivität.

Eskalation droht – israelische Siedler protestierten am vergangenen Dienstag vor dem Amtssitz von Regierungschef Netanyahu in Jerusalem gegen die geplante Räumung von Amona.

Je näher der 25. Dezember rückt, der Stichtag, an dem der unbewilligte Westbank-Aussenposten Amona laut Beschluss des Obersten Gerichtshofs geräumt werden muss, umso nervöser scheint die Atmosphäre in der israelischen Regierungsetage zu werden. Im Austausch gegen eine Umsiedlung der Leute von Amona an einen nicht weit entfernten Ort, der als «verlassenes Land» gilt, verlangt die Regierung Netanyahu nun von jedem betroffenen Siedler, dass er eine Verpflichtung zu einer friedlichen Evakuierung unterschreibt. Der Hauptgrund ist offenbar die Besorgnis, dass eine gewalttätige Räumung zu einer Verschlechterung der Sicherheitslage in der Westbank als Folge von Attacken rechtsgerichteter Extremisten gegen Palästinenser führen könnte.

An einem Treffen am Montag drängte Premier Netanyahu auf eine friedliche Evakuierung, da sonst der «Tag danach» eine Welle von Hassverbrechen gegen Westbank-Palästinenser verursachen könnte. Das wiederum würde Gegenaktionen der Palästinenser provozieren und eine breitflächige Eskalation der allgemeinen Sicherheitssituation in der ganzen Region verursachen. Der Umsiedlungsplan auf das verlassene Land geniesst die Zustimmung von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit. Die geforderte schriftliche Verpflichtung verlangt von jedem der betroffenen Siedler den Verzicht von Gewaltanwendung gegen die den Räumungsbefehl ausführenden Polizei- oder Armeetruppen. In Anlehnung an frühere Beispiele für Evakuierungen werden die Siedler ausserdem dazu aufgefordert, keine Unterstützer während der Evakuierung nach Amona zu rufen. Zudem sind die Siedler angehalten, Sympathisanten, die zur Gewalt neigen, vom Aussenposten fernzuhalten. Diese Forderungen wurden Vertretern von Amona am Montagnachmittag an einem Treffen mit Bildungsminister Naftali Bennett (Das jüdische Haus) unterbreitet. «Es wurde ihnen klargemacht», sagte laut «Haaretz» ein Offizieller, der an dem Treffen anwesend war, «dass es ohne die Unterzeichnung einer solchen Verpflichtung keinen Deal geben wird.»

Amona nur ein Fall von mehreren

Netanyahu, der von Dienstag bis Donnerstag Aserbaidschan und Kasachstan einen als wichtig bezeichneten Blitzbesuch abstattete, war wenige Stunden vor dem Abflug wohl nur mit halber Aufmerksamkeit beim Dauerbrenner Amona. Offenbar hofft er, vom Obersten Gerichtshof eine letzte Fristverlängerung von einem Monat für die Räumung zu bekommen. Es sei an dieser Stelle aber erwähnt, dass Amona nur die prominenteste, aber längst nicht einzige Siedlung ist, die auf privatem palästinensischem Boden und damit, abgesehen von der generellen Fragwürdigkeit des Siedlungsbaus, illegal errichtet worden ist. Ein anderer nicht minder prominenter Fall sind neun Häuser der Siedlung Ofra, die auch «illegal» im genannten Sinne entstanden sind.

Man kann es drehen wie man will: Das innerisraelische Tauziehen um Amona ist letzten Endes nicht viel mehr als ein eher linkischer Versuch, den Palästinensern und der internationalen Meinung gegenüber auf Zeit zu spielen. Und zu hoffen, dass ein der israelischen Siedlungstätigkeit vielleicht flexiblerer Donald Trump den Nationalisten in Netanyahus Koalitionsregierung eher den Rücken stärken wird. In diesem Falle allerdings wären die Israeli gut beraten, sich auf eine längere Periode der selbst gewählten «splendid isolation» einzustellen. Diese dürfte nach ihrer allfälligen Beendigung einige dunkle Flecken auf Israels Weste der internationalen Beziehungen zurücklassen. Daran zu glauben, dass Donald Trump den grosszügigen «Uncle Sam» spielen wird, wenn es darum gehen wird, Israels aus der drohenden Isolation entstandene finanzielle Schäden auszubügeln, wäre eine politisch unrealistische Erwartung. Für die exorbitanten Forderungen und das entsprechende Benehmen der Siedler kann Netanyahu keinen anderen in die Verantwortung nehmen als sich selbst, eventuell noch Leute wie Naftali Bennett, Bezalel Smotrich, oder Ayelet Shaked und Miri Regev, keinesfalls aber einen zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Fatale Sehnsucht nach Kompromiss

Wenn etwa Bildungsminister Naftali Bennett, einer der zentralen Befürworter des Westbank-Annektierungskonzepts, im Zuge der Amona-Diskussion diese Woche frohlockte, es sei gelungen, durch die Nutzung verlassener Grundstücke einen «guten Kompromiss» zu formulieren, der «unserem Ziel entspricht, Amona auf dem gleichen Hügel zu belassen» (um einige Meter verschoben), dann besagt das im Klartext: Mit den Siedlern und ihren politischen Hintermännern und -frauen wird eine israelische Regierung nur dann zu einem international akzeptablen Kompromiss gelangen können, wenn sie das Handeln nicht der Gegenseite überlässt. De facto ist es aber schon längst so, dass ein verbaler Kompromiss-Fanatiker und Freund der permanenten Passivität wie Netanyahu kaum noch etwas zu bestellen hat, wenn es um konkrete Beschlussfassungen geht. Und noch viel weniger, wenn das Inland und das Ausland von ihm Entscheidungen erwarten, die den politischen Visionen des Staates Israel und seiner Bevölkerung den ihnen gebührenden Stellenwert einräumen.

Besuche in Kasachstan und Aserbaidschan mögen für Israels Energiepolitik oder für den Export von Rüstungsgütern in ein Nachbarland Irans strategisch sicher von Belang sein. Kurz- und mittelfristig würde der israelische Regierungschef seinem Volk gewiss aber einen Dienst erweisen, wenn er konstruktive Politik machen würde, was die Palästinensergebiete und deren Koexistenz mit Israel betrifft. Hier aber gelingt es einer Handvoll Siedler seit Jahren, eine machtlose Gerichtsbarkeit und einen Regierungschef der israelischen und internationalen Lächerlichkeit preiszugeben. Die Gerichte fällen zwar mutige, unabhängige und eindeutige Urteile, lassen sich aber immer wieder von politisch motivierten Bitten um «letzte Fristverlängerungen» breitschlagen, und der heutige Regierungschef will es eben allen recht machen. 