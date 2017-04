Angriff auf die Grundfesten Amerikas

STANDPUNKT

Andreas Mink , 7. April 2017

Die neueste Nachricht kam an einem dramatischen Tag. Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Donald Trump seinen Chefstrategen Steve Bannon aus dem Gremium der «Prinzipale» am Nationalen Sicherheitsrat (NSC) entfernt. Damit übernimmt an der Schaltstelle der amerikanischen Sicherheits- und Aussenpolitik Herbert Raymond McMaster die volle Kontrolle. Trump hatte den General zum nationalen Sicherheitsberater ernannt, nachdem er seinen Favoriten Michael Flynn Mitte Februar hatte entlassen müssen. Flynn war untragbar geworden, weil er über Kontakte zu dem russischen Botschafter Sergey Kislyak gelogen hatte. Auch Bannon hält auf eine engere Zusammenarbeit mit Wladimir Putin und wusste dabei den Präsidenten an seiner Seite – zumindest bis Anfang dieser Woche.

Denn am Mittwochmittag gab Trump seinem Abscheu über den Giftgas-Einsatz des Assad-­Regimes gegen syrische Zivilisten Ausdruck. Dafür machte er auch Russland mitverantwortlich. Dabei hatte Trumps Regierung kurz zuvor noch Desinteresse an einem Regime-Wechsel in Damaskus signalisiert. Auch Konservative in Washington sehen darin eine Ermutigung Assads zu dem Giftgas-Einsatz.

Markieren Bannons Abgang beim NSC und die neuen, harten Töne Trumps gegen Moskau und Assad aber schon eine Wende in der US-Aussenpolitik? Immerhin betrieb Trump im Zeichen des von Bannon geprägten «ökonomischen Nationalismus» bisher einen radikalen Bruch mit der auf Franklin D. Roosevelt zurückgehenden Rolle Amerikas als Garant einer liberalen Weltordnung (vgl. S. 14). Doch Trump schlug im Vorfeld seines Gipfels mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping an diesem Wochenende zahmere Töne in Richtung Peking, aber auch zu geplanten Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandels-Abkommens NAFTA an.

Eine strategische Rückkehr zu einer konventionellen Aussenpolitik ergibt sich daraus noch nicht. Enttäuscht, beleidigt und erbost, weiss Trump vermutlich selbst nicht, wie er auf den Giftgas-Einsatz und Putins anhaltende Unterstützung für Assad reagieren soll. Er fühlt sich jedoch unter Druck, nun Stärke zu zeigen. Das Gleiche gilt für seine Haltung gegenüber den ständigen Provokationen aus Nordkorea. Aber militärische Optionen hat Trump in beiden Fällen eigentlich nicht. Er wird eher gezwungen sein, auf die mühseligen Pfade der Diplomatie zurückzukehren.

Dazu braucht es aber als Minimalvoraussetzung halbwegs geordnete Zustände innerhalb der Trump-Regierung. Dafür will McMaster offenkundig mit einer strafferen Organisation im NSC beitragen. Bannon war dem energischen General dabei sicherlich im Wege. Eine «normale» Regierung wird die von Trump damit noch lange nicht. Schliesslich hat er seinen Schwiegersohn Jared Kushner mit einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Sondermissionen beauftragt, die eine planvolle Aussen- und Sicherheitspolitik eher behindern. So mag Bannons Stern etwas blasser geworden sein. Aber das Irrlicht Trump glüht nach den Affronts aus Damaskus und Pjöngjang heller denn zuvor.

Nicht nur das Weisse Haus kommt unter Trump nicht zur Ruhe, der Präsident versucht mit seiner Politik zudem einen Angriff auf die Grundfesten Amerikas. Die erklärten Ziele der Regierung von Donald Trump sind «Souveränität, wirtschaftlicher Nationalismus und der Abbau des administrativen Staates». Dies hat sein Chefberater Steve Bannon verkündet. ­

Mit exekutiven Anordnungen und einem drakonischen Budget-­Entwurf gehen Trump und sein Team energisch an die Umsetzung dieser Ziele: Fortan sollen die Kräfte des freien Marktes ungehindert in Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft walten. Gleichzeitig attackiert Trump die auf den Freihandel und Amerikas Bündnisse gestützte liberale Weltordnung. Ob diese Agenda verwirklicht wird, ist angesichts der Dauerkrise um russische Interventionen in den US-Wahlkampf und des Mangels an Geduld und politischer Erfahrung bei Trump zwar ungewiss. Aber die republikanische Partei ist zumindest zum Abbau des modernen Sozial- und Verwaltungsstaats in Amerika entschlossen.

Für diese Zusammenhänge ist Ira Katznelson, Professor für Geschichte und Politologie an der Columbia Universität in New York, ein idealer Gesprächspartner. Der 72-Jährige gehört zu den bekanntesten Vertretern seines Fachs. Katznelson hat 2013 mit «Fear Itself. The New Deal and the Origins of Our Time» eine viel beachtete Studie über die Transformation Amerikas unter den demokratischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt und Harry Truman publiziert.

Das Buch untersucht speziell die Rolle der Südstaaten im New Deal. Um die katastrophalen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu überwinden, hat Roosevelt ab 1933 Steuererhöhungen durchgesetzt, staatliche Renten («social security») eingeführt und staatliche Macht über die Gesellschaft generell massiv ausgedehnt. Dafür war er auf weisse Demokraten aus den ehemaligen Sklavenstaaten angewiesen. Diese bildeten den stärksten Block im Kongress. Ihre Partei dominierte den Süden und stand für die dort rechtlich und mit ­offener Gewalt verankerte Unterdrückung der Schwarzen. Diesen waren bis zu den vom Demokraten Lyndon B. Johnson 1965 durchgesetzten Bürgerrechtsgesetzen die Teilnahme an Wahlen und gesellschaftliche Gleichberechtigung verwehrt. Unter Roosevelt blockierten die Südstaatler im Kongress die Ausweitung staatlicher Hilfen des «New Deal» auf Afroamerikaner als Attacke auf die rassistische Ordnung ihrer Region.

Gleichzeitig fand Roosevelt im Süden die stärkste Unterstützung für die Aufrüstung am Ende der 1930er-Jahre, ohne die Amerika den Krieg gegen die Achsenmächte nicht hätte siegreich führen können. Blockierten die Südstaatler also Demokratie und soziale Gerechtigkeit für alle Amerikaner, hätten bürgerliche Freiheiten ohne sie weltweit einen schweren Stand gehabt. Darin liegt die bahnbrechende Erkenntnis von «Fear ­Itself» («Die Furcht selbst»). So schuf der «New Deal» die Eckpfeiler eines Wohlfahrtsstaats in den USA und legte die Fundamente der liberalen Weltordnung von Freihandel, internationalen Organisationen und globalen Bündnissen Amerikas (vgl. Seite 14).

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.