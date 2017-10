Angelegenheit von nationaler Tragweite

BUNDESBERICHT ÜBER MASSNAHMEN GEGEN ANTISEMITISMUS

Valerie Wendenburg , 11. Oktober 2017

Im neuen «Bericht über die Massnahmen des Bundes gegen Antisemitismus in der Schweiz» ist die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft ein wichtiges Thema



Die Motivation für den Dienstag erschienenen «Bericht über die Massnahmen des Bundes gegen Antisemitismus in der Schweiz» nennt das Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) im ersten Satz der Publikation: «Der Bundesrat betrachtet den konsequenten und systematischen Einsatz gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus als Daueraufgabe.» Wie diese konkret zu lösen sei und was vor allem noch zu tun ist, das wird auf insgesamt 23 Seiten beschrieben. Besonderes Augenmerk wird auf die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz gelegt, die in den vergangenen Monaten immer wieder in der Diskussion war (tachles berichtete). Nach den Terrorangriffen in mehreren europäischen Ländern sei die Bedrohung auch für die Schweiz erhöht, so heisst es, und es wird konkretisiert: «Dies gilt insbesondere auch für Schweizerinnen und Schweizer jüdischen Glaubens sowie jüdische und israelische Interessen in der Schweiz.» Jeder Bürger der Schweiz habe verfassungsrechtlichen Anspruch auf Schutz der persönlichen Freiheit. Daraus ergebe sich wiederum die Pflicht des Staates, angemessene gesetzgeberische und andere Massnahmen zu ergreifen, um Übergriffe auf das Leben und die Sicherheit aller Personen zu verhindern: «Bestehen Anhaltspunkte, dass die jüdische Gemeinschaft, jüdische Einzelpersonen oder Institutionen Zielscheibe gewaltsamer Angriffe werden könnten, hat der Staat – Bund und Kantone – eine Schutzpflicht und muss die Sicherheit der Person gewährleisten, selbst wenn dies mit erhöhtem personellem und finanziellem Aufwand verbunden ist.» Ein Schutzbedürfnis liege vor, da die Bedrohung durch dschihadistische Akteure sich für die Schweiz insgesamt erhöht habe – jüdische und israelische Personen und Einrichtungen zählen auch auf Schweizer Territorium neben anderen zu den besonders exponierten potenziellen Zielen des dschihadistischen Terrorismus, heisst es in dem Bericht.

Schutzkonzept in Planung

Es wird deutlich gemacht: «Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist grundsätzlich Sache der Kantone.» Weil der Schutz von jüdischen Einrichtungen aber eine «Angelegenheit von nationaler Tragweite» sei, unterstütze der Bund die Kantone im Rahmen seiner Zuständigkeiten bei ihrem verfassungsmässigen Auftrag zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Konkret ist der Delegierte des Sicherheitsverbunds Schweiz zurzeit damit beauftragt, in enger Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter Einbezug der betroffenen Kreise, so auch dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Ziel ist es, mit Bund und Kantonen ein anpassungsfähiges Konzept zu schaffen, das den Schutz besonders gefährdeter Minderheiten, je nach Situation in den verschiedenen Kantonen und Gemeinden, gewährleisten kann. Die Arbeiten sollen bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die Frage, ob in dem vorliegenden Bericht auch ein Appell an die Kantone enthalten sei, sich verstärkt an den Sicherheitskosten zu beteiligen, wird von Michele Galizia, Leiter der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, gegenüber tachles verneint. Es sei nicht Aufgabe des Berichts, Appelle auszugeben. Er räumte aber ein: «Natürlich wird in der Arbeitsgruppe auch über die Finanzierung diskutiert, und da ist die Aufgabenteilung sehr klar.» Galizia betont, dass der Bund erst in die Pflicht genommen werde, wenn die Kantone im Rahmen ihrer Kompetenzen nicht in der Lage seien, den notwendigen Schutz zu gewähren. Grundsätzlich sei die Sensibilität für das Thema aus seiner Sicht aber deutlich gestiegen.

Einstellung der Bevölkerung

Zeitgleich mit dem «Bericht über Massnahmen des Bundes gegen Antisemitismus» wurden «Erste Ergebnisse der Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz 2016» veröffentlicht, die das Bundesamt für Statistik (BFS) erstmals durchgeführt hat. Immerhin 36 Prozent der Wohnbevölkerung der Schweiz gaben an, sich durch die Anwesenheit von als «anders» empfundenen Personen, z.B. aufgrund von deren Nationalität, Religion oder Hautfarbe, gestört zu fühlen. Die befragte Bevölkerung zeigt sich verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegenüber allerdings unterschiedlich offen. So ist die Feindlichkeit gegenüber Muslimen mit 14 Prozent höher als die gegenüber schwarzen (zehn Prozent) oder jüdischen Personen (acht Prozent). Besonders ausgeprägt scheint das Misstrauen gegenüber dem Islam mit 33 Prozent zu sein. Und 66 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Rassismus ein ernstes gesellschaftliches Problem ist. Die mit der aktuellen Situation unzufriedenen Personen sind mehrheitlich der Ansicht, dass es die Aufgabe des Staates ist, hinsichtlich der Rassendiskriminierung und zur Förderung der Integration in der Schweiz Massnahmen zu ergreifen. 

