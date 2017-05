Anerkennung von Palästinenserstaat in 1967er Grenzen?

HAMAS

2. Mai 2017

Israel kritisiert den neuen Verfassungsvorschlag.

Zur gleichen Zeit, da Israel sich anschickte, seinen 69. Unabhängigkeitstag zu feiern, veröffentlichte die Hamas-Bewegung an einer Pressekonferenz in der quatarischen Hauptstadt Doha eine neue Verfassung. Diese akzeptiert die Möglichkeit eines Palästinenserstaates entlang der im Sechstagekrieg von 1967 entstandenen «grünen Linie». Was von einigen Seiten als Aufweichung der bisher hart anti-israelischen Haltung der fundamentalistischen Organisation angesehen wird, löste in Israel herbe Kritik aus. Der Verfassungszusatz würde keinerlei Veränderung der bisherigen Position darstellen, hiess es in Jerusalem. «Das Hamas-Dokument ist ein Rauchvorhang», stellte das Büro von Premier Netanyahu fest. «Wir sehen, dass die Organisation fortfährt, alle ihre Mittel nicht nur in die Vorbereitung eines Kriegs mit Israel zu investieren, sondern auch die Kinder von Gaza dahingehend zu erziehen, die Zerstörung Israels zu wollen. Der Tag, an dem Hamas aufhört, Tunnels zu graben, ihre Mittel auf zivile Infrastrukturvorhaben umlenkt und stoppt, seinen Kindern den Hass auf Israel einzuimpfen, könnte man vo einer wirklichen Veränderung zu sprechen», heisst es in der israelischen Reaktion. Hamas versuche, die Welt zum Narren zu halten, doch sie werde keinen Erfolg haben. «Sie graben Tunnels und haben abertausende von Raketen gegen israelische Zivilisten lanciert. Das ist die wirkliche Hamas.» - Die neue Verfassung akzeptiert zwar einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967, anerkennt deswegen aber Israel immer noch nicht. Das zionistische Unternehmen wird weiterhin als «aggressives Projekt» angegriffen, das darauf aufbau, die Palästinenser ihrer Rechte zu berauben. Wer trotzdem nach Veränderungen sucht, kann darauf hinweisen, dass die neue Verfassung zum Kampf gegen den Staat Israel aufruft und nicht mehr zur Vernichtungskrieg gegen alle Juden. Auch vermisst man im neuen Entwurf jede Affillierung der Hamas zur Muslimischen Bruderschaft. [JU]