Andeutungen des jordanischen Aussenministers

ARABISCHE GARANTIEN FÜR ISRAEL?

2. Mai 2017

Israel müsste sich aus der Westbank zurückziehen.

Im Falle eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Palästinensern, in dessen Rahmen Israel sich aus der Westbank zurückziehen würde, wären arabische Staaten bereit, Israel Sicherheitsgarantien zu gewähren. Das berichtete die staatlich unterstützte russische Nachrichtenagentur «Sputnik». Während eines Treffens des jordanischen Aussenministers Ayman Safadi mit seinem russischen Amtskollegen Sergey Lavrov, sagte der Jordanier: «Will Israel mit den Arabern in Frieden leben, muss es die 1967 eroberte Gebiete räumen. Sollte dies geschehen, wären die arabischen Staaten bereit, Israel Sicherheitsgarantien zu gewähren.» Darüber, was diese Garantien allenfalls beinhalten würden, gab es zunächst allerdings keine Informationen. Minister Safadi sprach von der Notwendigkeit, einen «neuen politischen Horizont» für einen Frieden in der Region zu eröffnen. «Wir betrachten eine Lösung des Palästinenserproblems als ein Zentrum für die Spannungen in unserer Region. Deshalb planen wir auf jeden Fall, zusätzliche Bedingungen für Sicherheit und Stabilität in unserer Region und der ganzen Welt zu schaffen», sagte Minister Safadi. [TA]