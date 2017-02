Anderthalb Jahre für den Schützen von Hebron

TEL AVIV

22. Februar 2017

Militärgericht degradiert Elor Azaria, der in Hebron einen kampfunfähigen Terroristen erschossen hat.

Der des Totschlags für schuldig befundene IDF-Soldat Elor Azaria, der im März letzten Jahres in Hebron einen am Boden liegenden, bewegungsunfähigen palästinensischen Terroristen durch einen gezielten Kopfschuss getötet hatte, ist am Dienstag von einem israelischen Militärgericht zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, sowie zu einem Jahr auf Bewährung und zur Degradierung seines militärischen Ranges. Azaria muss seine Strafe am 5. März antreten. Die Verteidigung, die ankündigte, in die Berufung gehen zu wollen, hatte eine «Vorbereitungszeit» des verurteilten Soldaten auf die Zeit im Gefängnis gefordert. Die Richter machten bei der Verlesung des Strafmasses geltend, der Soldat habe nach eigenen Angaben in der Absicht gehandelt, zu töten und nicht weil er sich bedroht gefühlt habe, wie es laut IDF-Protokoll nötig gewesen wäre. Die Richterin Maya Heller betonte, die Schwere des Geschehens und der Preis, den es von der Armee abgefordert habe, sei durch den Fakt relativiert worden, dass das Geschehen sich in einer «aktiven Kampfzone» zugetragen habe. Der palästinensische Terrorist Abdel Fatah al-Sharif hat vor seiner primären Verletzung durch IDF-Wehrmänner zusammen mit einem Kollegen einen anderen Soldaten mit Messern angegriffen. Die Familie des von Azaria Getöteten protestierte und meinte, jeder palästinensische Steinewerfer würde schwerer bestraft werden. Bildungsminister Naftali Bennett (Das Jüdische Haus) forderte, wie auch Kulturministerin Miri Regev (Likud, sie sprach von einem «traurigen Tag für das ganze Volk Israel») die sofortige Begnadigung des Todesschützen. «Israels Sicherheit», meinte Bennett, «verlangt seine Begnadigung. Elor war ausgeschickt worden, um Israeli auf dem Höhepunkt einer Welle palästinensischer Terrorattacken zu beschützen. Wenn er ins Gefängnis gehen muss, werden wir alle den Preis zu zahlen haben.» Vor der Verkündung des Strafmasses hatten sich vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv mehrere Dutzend Demonstranten versammelt, die Slogans sangen wie «Das Volk Israel lässt Soldaten nicht im Stich» oder «Wir sind gekommen, um Elor mitzunehmen». Ganz rabiate Jugendliche schrien in die Mikrofone, an diesem «Tag der Schande» schämten sie sich, in Israel zu leben. Ebenfalls vor der Urteilsverkündung hatte Azaria das von Oberst Maya Heller angeführte Gericht gebeten, die Situation zu berücksichtigen. «Nach zehn Monaten Prozess und nach zehn Monaten der Quälereien und des Leidens für mich und meine Familie, die zusammengebrochen ist, bitte ich das Gericht, bei meiner Aburteilung Gnade walten zu lassen.» Die Anklage hatte eine Strafe von 3-5 Jahren verlangt. [JU]