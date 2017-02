Amona ist nicht gefallen

ZUR LAGE IN ISRAEL

Israel Harel, 10. Februar 2017

Esther Brot, eine Bewohnerin von einem der neun für die Zerstörung bestimmten Häuser in der Westbanksiedlung Ofra, erklärte am israelischen Armeeradio ihre Ansicht, die auch von vielen ihrer Nachbarn geteilt werde: «Ich trauere nicht nur um mein Haus; die Zukunft meines Landes, Heimlandes und die Zukunft meines Volkes sind, was mich hierher gebracht haben. Ich kämpfe um deren Zukunft nicht weniger als um mein Haus.»

Im Israel der Gegenwart ist diese Terminologie ein Anachronismus. Sogar Veteranen, deren Charakter geprägt worden war in den Pionier- Jugendbewegungen vergangener Zeiten, haben aufgehört, sie zu benutzen. Viele, sicher die jungen Leute, antworten mit einem spöttischen Grinsen.

Aber trotz seines Ausschlusses aus den Medien, zweifelsohne aus ideologischen Gründen, bleibt der Begriff Heimat ohne Anführungszeichen

im Herzen und Mund von Esther und Tausenden Gleichgesinnter bewahrt. Je grösser der Zorn und die wegwerfende Handbewegung, umso mehr sehen wir Stärke und Tiefe einfacher zionistischer Ideen, ohne Zynismus. Esther und Avichai Boaron, der Führer und zentrale Sprecher von Amona, sind der Beweis dafür, dass die Unterdrückung und Lächerlichmachung der zentralen Begriffe des Zionismus auch nach Jahrzehnten des vorsätzlichen Ausschlusses misslungen sind und dass viele Menschen bestrebt sind, diese Termini in die Tat umzu-setzen.

Der Oberste Gerichtshof nannte sie «Gesetzesbrecher», während die Medien versuchten, sie zu demütigen. Wie wir gesehen haben ist es möglich, sie aus ihren Häusern zu entfernen. Sie können sie aber nicht daran hindern, an ihrer Überzeugung festzuhalten und zahlreiche andere zu veranlassen, in ihren Fussstapfen zu folgen.

Nur Menschen, die mit all dem grossgeworden sind, können mit ihren Kindern 20 Jahre lang in einem Fertighaus auf einem felsigen Hügel leben. Das sind die Unschuldigen, die glauben, dass die zionistische Terminologie – sicher in diesem Fall – die gewalttätige Sprache ihrer visions- und gnadenlosen Gegner besiegt, die auf lange Sicht keine Zukunft haben.

Die Identität der Landbesitzer ist nicht das zentrale Interesse jener, die das Oberste Gericht manipulierten, um Juden um ihre Häuser zu bringen. Ihr Ziel ist es, die existierenden Siedlungen zu räumen und die Errichtung neuer Wohneinheiten zu verhindern.

Bereits jetzt kann man sagen, dass diese Strategie fehlgeschlagen ist. Als vor elf Jahren die permanenten Heime von Amona zerstört wurden, lebten rund 235 000 Juden in Judäa und Samaria. Jetzt, da der Rest von Amona evakuiert worden ist, leben nicht weniger als 423‘000 Menschen in der Gegend, und dies trotz acht Jahren suspendierter Bautätigkeit, diktiert von Barack Obama.

Jetzt, da das Oberste Gericht das Schwert auf die Häupter weiterer Siedlungen senkt, bleibt der israelischen Regierung – vorausgesetzt, sie entscheidet sich dafür, zu leben – nichts anderes übrig, als nach Wegen zu suchen und darum bemüht zu sein, diese auf die Zerstörung der Siedlungen ausgerichtete Tyrannei nicht länger fortzuführen; die Gesetzesvorlage zur Legalisierung der Siedlungen beispielsweise. Sollte das Obergericht etwa fortfahren, sich an die Buchstaben des Gesetzes zu halten, auch was die Knesset-Gesetzgebung betrifft, wird die Regierung ebenfalls wortwörtich handeln und Zone C annektieren, die derzeit voll der israelischen Kontrolle untersteht.

Zweifelsohne können Anwalt Michael Sfard und seine Kollegen sich auf die Brust klopfen und diese Erfolge für sich verbuchen. Hätten sie nicht die Siedlerbewegung mit dem Rücken an die Wand getrieben, dann hätte der Premierminister, der es immer vorzieht, nichts als irgendetwas zu tun, eine solche Gesetzgebung zweifelsohne vermieden. Aus dem gleichen Grund verdienen sie auch einen Teil des Kredits für die Deklarationen (derzeit ist es nicht mehr als das) über den Bau von 5500 Wohneinheiten in Judäa und Samaria – trotz acht Jahren der suspendierten Bautätigkeit.

Der wichtigste Erfolg von «Frieden jetzt», «Jesch Din» und ihresgleichen liegt aber im erzieherischen Bereich. Tausende von Jugendlichen, von denen einige sich bei der Niederschrift dieser Zeilen in Amona aufhielten, sind von ihrer Studienroutine aufgeschreckt und sie haben auch ihre Eltern und Pädagogen ermuntert, gegen die Räumungsungerechtigkeit zu protestieren.

Der erzieherische Einsatz der jungen Menschen bei allem Schmerz der Evakuierung lässt sich nicht bemessen. Und das ist, wenn Sie wollen, der grösste Erfolg der Umsiedlungsorganisationen und ihrer Geldgeber.

Der Autor ist der Gründer des Instituts für religiösen Zionismus und des Rats der jüdischen Gemeinden in Judäa und Samaria (Westbank), dem er bis 1995 vorstand. Zudem ist er Kolumnist bei «Haaretz».