Amokfahrer tötet fünf Menschen

MELBOURNE

24. Januar 2017

Unter ihnen ein zehnjähriges jüdisches Mädchen.

Die zehnjährige Thalia Hakin von der jüdischen Tagesschule Beth Rivka und ein drei Monate altes Baby gehören zu den fünf Opfern eines Amokfahrer in der australischen Stadt Melbourne. Die drei anderen Opfer waren eine 32jährige Frau und zwei Männer im Alter von 25 und 33 Jahren. Hakins Mutter Naomi und ihre neunjährige Schwester Maggie befanden sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Dimitri Gargasoulo, 26, fuhr ein gestohlenes Fahrzeug wild in Kreisen an einer belebten Kreuzung in einem Geschäftszentrum in Melbourne, bevor er sein Auto in einer benachbarten Strasse in die Menschenmenge lenkte. Vier Menschen lagen mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus, dutzende weitere Opfer erlitten mittelschwere bis schwere Verletzungen. Die Polizei des Bundesstaats Victoria gelangte zum vorläufigen Schluss, dass es sich bei der Tat nicht um einen Terrorakt handelte. Bevor der Täter sein Fahrzeug in die Stadt gelenkt hatte, versuchten Polizisten vergeblich, den Fahrzeuglenker am Stadtrand von Melbourne zu stoppen. Nach Angaben des Polizeichefs von Victoria hatte der Mann eine Geschichte von Gewalt innerhalb der Familie, sowie von geistigen Störungen und Drogengeschichten. [TA]