Ammoniak-Risiko für Hunderttausende Israeli

ISRAEL

Jacques Ungar, 3. Februar 2017

Vor Israels Küste lagern grosse Mengen Ammoniak in Tanks – das giftige Gas stellt eine grosse Bedrohung für die Bevölkerung dar.

Nach den Worten eines international anerkannten Chemikers könnte in der Bucht von Haifa ein Ammoniaktank sofort auseinanderfallen, was den Tod von über zehntausend Menschen zur Folge haben würde. «Sollte der Tank auseinanderbrechen», meinte diese Woche Ehud Keinan an einer Pressekonferenz in der Haifaer Stadtverwaltung, wo ein diesbezüglicher Bericht veröffentlicht worden ist, «reden wir von etwa 16 000 Toten.» Die herumgereichten Zahlen möglicher Todesopfer gehen bis in die Hunderttausende. Keinan sprach von der «grössten Bedrohung im Nahen Osten», und Haifas Bürgermeister Yona Yahav doppelte nach, wobei er sich die Gelegenheit nicht nehmen liess, politisches Kapital aus der Affäre zu schlagen: «Würde dieser Tank auf der Tel Aviver Dizengoff-Strasse stehen, hätte man ihn schon längst entfernt.» Allein eine Million Menschen seien ausserdem in der Bucht von Haifa in Gefahr.

Tod durch Ersticken

Die Warnungen kamen einen Tag später heraus, nachdem in den israelischen Medien ein Bericht enthüllt worden ist, der vor den Gefahren warnt, die der Angriff auf ein Schiff darstellen würde, das jeden Monat Ammoniak nach Israel bringt. Der Bericht soll schon vor einigen Monaten dem Obersten Gerichtshof unterbreitet worden sein. Laut wissenschaftlicher Erkenntnis könnten infolge der chemischen Reaktion zwischen flüssigem Ammoniakgas und Meerwasser Zehntausende von Menschen sterben. Das Schiff, von dem hier die Rede ist, dockt in der Regel, wie Noa Shpigel in einer ausführlichen Untersuchung in «Haaretz» schreibt, einmal pro Monat im Kishon-Hafen von Haifa, wo er seine Ladung während praktisch eines Arbeitstages löscht. Von den 16 700 Tonnen flüssigem Ammoniak, die das Schiff mit sich führt, werden in Haifa 10 000 Tonnen gelöscht. Das gefährliche Material befindet sich in total fünf Tanks auf dem Schiff. Laut Ehud Keinan könnte schon die Beschädigung nur eines Tanks eine Katastrophe auslösen, welche die Folgen des A-Bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki übertreffen würde. Wären gar alle fünf Tanks beschädigt, würde Haifa während mindestens rund acht Stunden von einer tödlichen Ammoniakwolke überzogen werden. Laut einem von Keinan vorbereiteten Papier würde jede Person in der Gefahrenzone innert einer Stunde ersticken. Die Frage der Suche nach alternativen Standorten fernab von Bevölkerungszentren wie Haifa geistert schon seit vielen Jahren durch die Köpfe israelischer Politiker und Wirtschaftsbosse. Wirklich getan wurde in der Sache bis jetzt nichts, doch das müsste sich nach der Vorlage eines Berichts wie jenem von Ehud Keinan an sich recht rasch ändern.

120 000 Tonnen Ammoniak

Noa Shpigel geht in ihren detaillierten Ausführungen auf die Hintergründe für die zwischen Ammoniak und Haifa seit Menschengedenken herrschende Hassliebe ein, bei der von Liebe immer weniger zu verspüren ist. Hier einige Auszüge:

Bereits 2011 hielt ein dem Umweltministerium unterbreiteter Bericht fest, dass von den 120 000 Tonnen Ammoniak, die jährlich nach Israel importiert werden, rund 80 Prozent für die Produktion von Düngemittel benutzt werden. Diese Mittel werden zum überwiegenden Teil ins Ausland verkauft. Der Staat schlage sich auf die Seite der sich in US-Besitz befindlichen Haifa Chemicals, erklärte laut Shpigel eine anonyme Quelle. «Immer wieder benutzt der Konzern die gleiche falsche Ausrede, dass Israel das Ammoniak benötige und ohne es nicht auskommen könne. Das ist eine Lüge. 95 Prozent des nach Israel eingeführten Ammoniaks werden für Düngemittel und andere Produkte gebraucht, die alle verkauft werden. Es geht hier rein ums Geschäft.» Sollte dieses Geschäft nicht mehr existieren, hätte dies keine Auswirkungen auf Israel – es gäbe allein einen Fabrikationsbetrieb weniger. «Das Schliessen einer Fabrik ist kein Vergnügen, doch Israel würde dadurch nicht beeinträchtigt werden.» Die fünf Prozent des importierten Ammoniaks, die Israel braucht, könnten leicht hergestellt werden, man benötige dazu nicht einmal eine Fabrik, sondern könnte Maschinen kaufen, die erhältlich seien.

Gefahr eines Raketenangriffs

Um den Finger auf einen weiteren wunden Punkt zu legen, zitiert Noa Shpigel einen hochrangigen IDF-Offizier, der auf die Fähigkeit der Hamas und, wegen der Nähe zu Haifa, insbesondere der Hizbollah hinwies, hoch präzise Raketen nicht nur herzustellen, sondern auch zu kaufen. Dies sei die «bedeutendste Gefahr». Die Hizbollah verfüge heute über rund 130 000 Raketen verschiedener Reichweiten (bis zu 700 Kilometer) und Typen. Die Miliz betreibe ein ganzes System von Raketen und modernsten Boden-Boden-Geschossen. Ihr Arsenal ist zehnmal grösser als vor Ausbruch des zweiten Libanon-Kriegs 2006. Sollte die proiranische Miliz eines Tages einen grundsätzlichen Angriffsbefehl erteilen, könnte sie unterirdische Abschussrampen oder in der Natur verborgene Rampen beziehungsweise mobile Versionen auf Lastwagen oder kommerziellen Fahrzeugen einsetzen. Laut IDF-Schätzungen wird die Hizbollah in einem nächsten Krieg bis zu 1500 Raketen pro Tag gegen Israel abfeuern können, verglichen mit 200 Geschossen pro Tag im letzten Libanon-Krieg.

Nimmt man eine regionale Landkarte zur Hand und hält sich einerseits die kaum existierenden Distanzen im Norden vor Augen, andererseits die praktisch offenen, für jeden sichtbaren Ammoniaktanks von Haifa, dann wandelt sich das Schreckgespenst von potenziell Hunderttausenden israelischen Toten sehr rasch zu einem durchaus realistischen Szenario. Und all dies nicht aus sicherheitsbedingten Sachzwängen heraus, sondern wegen des bereits angetönten egoistischen Profitdenkens ausländischer Konzerne auf israelischem Boden. 