Ammoniak-Lebensgefahr für 16000 Israeli?

HAIFA

1. Februar 2017

Ernste Warnung eines Chemie-Experten.

Nach den Worten eines international anerkannten Chemikers könnte in der Bucht von Haifa ein Ammoniaktank «schon heute morgen» auseinanderfallen, was den Tod von über zehntausend Menschen zur Folge haben würde. «Sollte der Tank auseinanderfallen», meinte Prof. Ehud Keinan an einer Pressekonferenz in der Haifaer Stadtverwaltung, wo ein diesbezüglicher Bericht veröffentlicht worden ist, «reden wir von etwa 16000 Toten, doch wenn es sich um einen Treffer auf einem mit Ammoniak beladenen Schiff handelt, wären es viel mehr Opfer.» Keinan sprach von der «grössten Bedrohung im Nahen Osten», und Haifas Bürgermeister Yona Yahav doppelte am Dienstag nach: «Würde dieser Tank auf der Tel Aviver Dizengoff-Strasse stehen, hätte man ihn längstens schon entfernt. Eine Million Menschen sind in Gefahr in der Bucht, zwei Millionen vom Meer her.» - Die Warnungen kamen einen Tag nachdem in den israelischen Medien ein Bericht andeutungsweise enthüllt worden ist, der vor den Gefahren warnt, die der Angriff auf ein Schiff darstellen würde, das jeden Monat Ammoniak nach Israel bringt. Der Bericht soll schon vor einigen Monaten dem Obersten Gerichtshof unterbreitet worden sein. Laut wissenschaftlicher Erkenntnis könnten infolge der chemischen Reaktion zwischen flüssigem Ammoniakgas und Meereswasser zehntausende von Menschen sterben. Das Schiff, von dm hier die Rede ist, dockt in der Regel einmal pro Monat im Kishon-Hafen von Haifa, wo er seine Ladung während praktisch eines Tages löscht. Von den 16700 Tonnen flüssigem Ammoniak, die das Schiff mit sich führt, werden in Haifa 10000 Tonnen gelöscht. Das gefährliche Material befindet sich in total fünf Tanks auf dem Schiff. Laut Ehud Keinan könnte schon die Beschädigung nur eines Tanks eine Katastrophe auslösen, welche die Folgen des A-Bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki übertreffen würde. Wären gar alle fünf Tanks beschädigt, würde Haifa während mindestens rund acht Stunden von einer tödlichen Ammoniakwolke überzogen werden. Laut einem von Keinan vorbereiteten Papier würde jede Person in der Gefahrenzone innert einer Stunde zu Tode ersticken. – Die Frage der Suche nach alternativen Standorten fernab von Bevölkerungszentren wie Haifa geistert schon seit vielen jahren durch die Köpfe israelischer Politiker und Wirtschaftsbosse. Wirklich getan worden ist bis jetzt nichts in der Sache, doch das sollte sich nach der Vorlage eines Berichts wie jenem von Prof. Ehud Keinan an sich recht rasch ändern. [JU]