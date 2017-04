Amerikas Uno-Botschafterin signalisiert Kurswandel

CNN

10. April 2017

Nikki Haley: «Wir sehen kein friedvolles Syrien mit Assad an der Spitze.»

Hatte US-Präsident Donald Trump während des Wahlkampfs noch versucht, in Bezug auf den syrischen Bürgerkrieg eine neutrale Position einzunehmen, scheinen der syrische Giftgasangriff auf eigene Bürger von letzter Woche und der anschliessende amerikanische Vergeltungsschlag mit Tomahawk-Raketen auf eine syrische Luftwaffenbasis einen konkreten Kurswandel Washingtons anzudeuten. In einem am Sonntag ausgestrahlten CNN-Interview bestätigte Nikki Haley, die amerikanische Uno-Botschafterin, diesen Wandel in konkreten Worten: «Wir sehen ein friedvolles Syrien nicht mit Assad an der Spitze», sagte Botschafterin Haley. Noch am 30. März, also nur wenige Tage vor dem amerikanischen Raketenangriff hatte die Botschafterin Reportern gegenüber gemeint: «Man wählt seine Art, zu kämpfen, und wenn wir es so betrachten, handelt es sich um eine Änderung von Prioritäten, und unsere Priorität besteht nicht länger darin, da zu sitzen und uns darauf zu konzentrieren, Assad raus zu bekommen.» US-Staatssekretär Rex Tillerson gab sich offenbar geduldiger, was Assad betrifft, sagte er doch am Samstag, Washingtons höchste Priorität sei es, den Islamischen Staat» (IS) zu besiegen. Sobald die Gefahr des IS reduziert oder eliminiert worden sei, könne man sich, wie Tillerson in einem am Sonntag im Programm «Face the Nation» von CBS ausgestrahlten Interview erklärte, die Aufmerksamkeit direkt der Stabilisierung der Lage in Syrien zuwenden. Tillerson sprach sich dem Interview noch für die Suche nach einer politischen Lösung aus, während Botschafterin Haley gegenüber CNN ernsthafte Zweifel an der praktischen Durchführbarkeit einer solchen Lösung durchblicken liess. [TA]