Amerikaner gewinnt Bibel-Wettbewerb für Erwachsene

JERUSALEM

5. Januar 2017

Teilt den Preis mit einer israelischen Mit-Konkurrentin.

Yair Shahak, 28, aus New York ist einer der zwei Gewinner des diesjährigen internationalen Bibel-Wettbewerb für Erwachsene in Jerusalem. Er teilt diese Ehre mit der Israelin Yafit Silman. Shahaks Frau Yaelle Frohlich, gelangte auch in das Finale des Wettbewerbs, wo sie für Kanada antrat. In dem Wettbewerb müssen die Teilnehmer in einem Mini-Test Details zu den obskursten biblischen Büchern angeben können. So müssen sie Fragmente von Bibelversen lokalisieren oder vervollständigen, sie müssen wissen, wer was zu wem welches Zitat gesagt hat, oder sie müssen geografische Einzelheiten über das antike Land Israel angeben können. Dieses Jahr traten 27 Finalisten aus aller Welt im Alter von 24 oder darüber an, die zuvor ein strenges schriftliches Examen abgelegt hatten. Zum Schluss massen sich 16 Finalisten in einem mündlichen Quizz vor Publikum, unter dem sich auch der israelische Bildungsminister Naftali Bennett befunden hat. Shahak, ein Kantor, der Violine studiert hat, war einer der acht internationalen Finalteilnehmer des Wettbewerbs, als dieser 2014 zum letzten Mal durchgeführt worden ist. «Was mir Sorge macht», meinte er kürzlich, «ist, wie wenig orthodoxe Juden über jüdische Geschichte wissen. Man kann die jüdische Geschichte nicht kennen, ohne über die Bibel Bescheid zu wissen.» Die biblische Geschichte befinde sich nicht in einem Vakuum, wonach etwas vielleicht geschehen ist, wir aber nicht wirklich darüber sprechen, sagte Shahak. «Ich denke, es war real, und es hat tatsächlich stattgefunden, und wir müssen verstehen wie es sich zugetragen hat, und was es für uns bedeutet.» [TA]