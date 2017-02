Amazon soll Bücher von Holocaustleugnern aus dem Verkehr ziehen

YAD VASHEM

28. Februar 2017

Holocaust-Gedenkstätte offeriert Amazon-CEO Hilfe.

Yad Vashem, die offizielle Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, bittet Amazon, auf seiner Website keine Literatur mehr zum Kauf anzubieten, welche den Holocaust, den Genozid an sechs Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg leugnet und auch auf andere Weise den Antisemitismus fördert. Robert Rozett, der Direktor für Bibliotheken bei Yad Vashem, hat nach eigenen Angaben in einem Brief an Amazon-CEO Jeff Bezos diesem die Hilfe der Gedenkstätte angeboten, die «Verbreitung des Hasses einzudämmen». Laut Rozett hat Yad Vashem sich in dieser Angelegenheit bereits früher an Amazon gewendet, doch der gigantische Internet-Wiederverkäufer hatte darauf bestanden, dass sie den Verkauf von beleidigendem und hetzerischem Material nicht einstellen werde. Dabei berief Amazon sich auf die Freiheit der Information. Angesichts der jüngsten Zunahme antisemitischer Zwischenfälle in den USA, vor allem gegen jüdische Friedhöfe, verlieh Rozett der Hoffnung Ausdruck, dass Amazon seine Haltung neu überdenken werde. – Amazon entfernt Bücher, die den Holocaust leugnen, in solchen Ländern aus Online-Läden, wo die Holocaustleugnung illegal ist. In den USA und in Grossbritannien bleiben die betreffenden Werke aber weiterhin erhältlich. Gemäss einem Bericht in der britischen Zeitung «The Independent» wurden die beanstandeten Bücher in Staaten wie Italien, Frankreich und Deutschland entfernt, nachdem Amazon von der Zeitung «The Sunday Times» bezüglich des Verkaufs solcher Bücher kontaktiert worden war. – Gideon Falter, Vorsitzender der britischen Wohltätigkeitskampagne gegen den Antisemitismus, sagte gegenüber dem «The Independent»: «Täglich hält Amazon eine Auswahl von Literatur feil, die für die Holocaustleugnung und den Judenhass eintritt. Wer bei Amazon Bücher über den Holocaust sucht, einschliesslich Kinder, die an Schulprojekten arbeiten, werden unweigerlich die schmutzige Jauchegrube neo-nazistischer Titel sehen.» - Steven Goldstein, Exekutiv-Direktor des in den USA basierten Anne-Frank-Zentrums für gegenseitigen Respekt ruft, wie die «Times of Israel» schreibt, zu einem Boykott von Amazon auf, der so lange aufrecht erhalten werden soll, bis das Haus aufhört, die angekreideten Bücher in irgendeinem Land anzubieten. [TA]