Als Polizist verkleideter Mann wollte Synagoge betreten

LONG ISLAND

17. August 2017

Er floh, als Sicherheitswächter ihn um Identifikation bat.

Der 28-jährige Mikhail Mikhaylov aus Far Rockaway, Queens, wurde von der Polizei verhaftet, nachdem er vorgegeben hatte, ein Polizist zu sein, und als solcher eine orthodoxe Synagoge in einem Vorort von Long Island betreten wolle. Die Polizei nahm den Mann fest, nachdem er das Synagogengebäude Temple Young Israel in Woodmere nach Ende des Shabbat-Gottesdienstes am Samstagmorgen betreten hatte. Die Gegend von Woodmere befindet sich in Region Five Towns, die eine zahlenmässi schwere orthodoxe Bevölkerung hat. Laut einem Bericht von «News12» trug Mikhaylov eine Baseball-Kappe und war mit Handschellen und Pfefferspray ausgerüstet. Als aber ein Sicherheitswächter ihn ersuchte, seine Polizei-Identifikation zu zeigen, floh er. Ein Anwalt, der Mikhaylov vertritt, sagte, sein Mandant sei in die Synagoge gekommen, um zu beten. Ein nicht näher identifizierter Nachbar aus Queens zeigte sich überrascht über die Ereignisse. «Er hat tatsächlich mehrere Male in meiner Synagoge gebetet», meinte der Nachbar. TA