Der Historiker Michael Wolffsohn hat diese Woche ein Interview im «Deutschlandfunk» zum Thema Antisemitismus gegeben, in dem er auf die «historische Tatsache» verweist, dass die Allianz der Antisemiten von ganz links bis ganz rechts gehe. Die Behauptung, dass «die Migranten» eine Gefahr hinsichtlich Antisemitismus seien, sei als Pauschalfeststellung zurückzuweisen – auch wenn es im Islam seit Beginn in den heiligen Schriften einen Antijudaismus gebe, über den man nicht hinwegsehen könne. Wolffsohn verwies auf den Juli 2014, als noch vor der Flüchtlingskrise Anhänger der Hamas auf deutsche Strassen «Juden ins Gas» gerufen hätten. Dabei hätten sie dem Historiker zufolge Unterstützung von deutschen Sympathisanten erhalten, von links und von rechts. Diese Allianz sei nicht neu, denn bereits 1933 bis 1945 hätten arabische Nationalisten mit Hitlers «Drittem Reich» zusammengearbeitet – bis zur Vorbereitung des Holocaust. Anlass des Interviews war der aktuelle Antisemitismusbericht eines Expertenkreises auf Bundesebene in Deutsch-land, aus dem hervorgegangen war, dass der «klassische Antisemitismus», der Juden zu viel Einfluss unterstellt, zurückgegangen ist. Al-lerdings äussern laut Bericht heute rund 40 Prozent einen auf Israel be-zogenen Antisemitismus, der die politischen Entscheidungen des Staates Israel per se als jüdisches Handeln kritisiere. Wolffsohn wies im Interview auch darauf hin, dass 30 Prozent der jüdischen Franzosen für den Front National gestimmt hätten – aus Angst vor Islamismus.