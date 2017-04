«Alle Zigaretten dürfen an Pessach geraucht werden»

RAUCHEN AN PESSACH

13. April 2017

Stellungsnahme des sefardischen Oberrabbiners von Israel.

Während des Pessachfests dürfen auch Zigaretten geraucht werden, die nicht ein spezielles Zertifikat «koscher lePessach» besitzen. Das erklärte in einer über Satelliten-TV ausgestrahlten Programm Yitzhak Yosef, der sefardische Oberrabbiner von Israel. Zigaretten bräuchten, wie er präzisierte, nicht als «sauerteig-frei» zertifiziert werden, obwohl zahlreiche in Israel oder im Ausland hergestellte Zigaretten mit einem Zertifikat «koscher lePessach» versehen sind. Mit seinen Worten scheint Rabbi Yosef laut «Jerusalem Post» Fragen darüber beantwortet zu haben, ob amerikanische Zigaretten speziell als koscher zertifiziert werden müssen. Der Oberrabbiner deutete an, dass es besser sei, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen, doch wenn eine Person dem «Laster» bereits verfallen sei, brauche er dazu an Pessach kein spezifisches Zertifikat. [TA]