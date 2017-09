Alle Schweizer Juden unter einem Dach

Dank des Jubiläums «Schweizer Juden – 150 Jahre Gleichberechtigung» und der dafür konzipierten Wanderausstellung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) konnten wir uns Schweizer Juden als pluralistische Gemeinschaft einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Vor allem aber konnten wir mit unseren Mitmenschen intensiver in den Dialog treten und den Schweizer Juden eine stärkere Stimme verleihen. Motiviert durch die positiven Effekte haben wir die Ausstellung über das Jubiläumsjahr hinaus verlängert. Sie wurde bis jetzt an 14 Ausstellungsorten gezeigt und lockte insgesamt mehrere Tausend Interessierte an. Hunderttausende haben dank der breiten Berichterstattung in den Medien vom Jubiläum erfahren.

Gerade weil ich die Beziehungen zu unserer nicht jüdischen Umwelt für so wichtig halte, berichte ich immer wieder gerne über unsere erfolgreichen Dialogprojekte. Dank dieser können wir einen wichtigen Teil zur Prävention von Antisemitismus und Fremdenhass beitragen. Likrat, unser Dialogprojekt für Schulen, ist weiterhin sehr gefragt. Gleichzeitig vermitteln wir unserer jungen Generation Leadership-Kompetenzen und Werte der Jüdischkeit. So können wir junge Nachwuchskräfte auch an den SIG und die jüdischen Gemeinden heranführen. Nun sind wir daran, Likrat auszubauen: Unternehmen, insbesondere in Tourismusgebieten, die mit jüdischen Personen in Kontakt stehen, sollen Informationen über das Judentum und jüdische Bräuche erhalten. Dies hilft, Missverständnisse zu vermeiden und Probleme zu lösen. Wir investieren auch in die Aufklärungsarbeit bei inländischen und ausländischen jüdischen Feriengästen, die über hiesige Gepflogenheiten und Umgangsformen informiert werden sollen. Wissen durch Dialog ist unerlässlich für gegenseitiges Verständnis, Respekt und letztlich ein friedliches Zusammenleben.

Eigentlicher Kern unserer Tätigkeit als Dachverband ist die politische Arbeit. Sie stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und verlangt Einsatz, Fingerspitzengefühl, Risikobereitschaft und Geduld. Dank unseres Engagements können wir Erfolge verbuchen.

Der Terrorismus bedroht auch die Schweiz, gemäss Aussage des Bundes insbesondere die jüdische Gemeinschaft. Dies besorgt uns, macht einigen von uns Angst. Der SIG setzt sich intensiv für eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Sicherheitsmassnahmen ein; die jüdischen Gemeinden sollen die schwer verkraftbaren Kosten im Sicherheitsbereich senken können. Wir haben wiederholt Bundesräten, Parlamentariern sowie Behördenvertretern die Situation unserer Gemeinden dargelegt. Letztere tun Gleiches in den Kantonen. Ich bin sehr erfreut, dass wir den Bund, der unserem Anliegen erst ablehnend gegenüberstand, dank unserer beharrlichen Arbeit von einer Kooperation überzeugen konnten. Auch wenn die politischen Mühlen langsam mahlen, erwarte ich bald positive Resultate.

In den eidgenössischen Räten werden für uns relevante, ja kritische Themen diskutiert. So will eine parlamentarische Initiative in der Rassimus-Strafnorm die Leugnung von Völkermord als Teil des Straftatbestandes entweder streichen oder massiv einschränken. Eine Motion könnte den Import von Koscherfleisch verbieten. Ein weiteres Thema, das immer wieder diskutiert wird, ist die Knabenbeschneidung. Diese politischen Vorstösse stellen Herausforderungen dar und drohen unsere Religionsausübung einzuschränken. Ich bin überzeugt, dass der SIG, zusammen mit der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz, diese Herausforderungen meistern wird. Doch wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir bringen uns in der Politik ein und man nimmt uns ernst. Wir müssen unsere Kontakte weiter pflegen und ausbauen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Für das Jahr 5778 wünsche ich mir einmal mehr, dass wir Schweizer Juden das Verbindende anstatt das Trennende vermehrt in den Vordergrund stellen. In unserer kleinen Minderheit herrscht eine grosse Vielfalt. Wir müssen diese selber mehr leben und als Chance und Bereicherung schätzen, was voraussetzt, dass sich alle Involvierten bemühen und sich gegenseitig achten und respektieren, in all ihrer Verschiedenheit. Wir leben unsere Religion unterschiedlich, wir haben verschiedene Einstellungen und Lebensentwürfe, und doch sind wir ein Teil desselben Volks – des jüdischen Volks. Nur gemeinsam sind wir stark. Deshalb ist mein persönlicher grosser Wunsch, dass eines Tages alle Schweizer Juden unter einem Dach vereint sind.

Wir blicken dem neuen Jahr ernst, aber optimistisch entgegen. Meistern wir die Herausforderungen, ohne uns vor ihnen zu fürchten. Ich versichere Ihnen, dass der SIG sich weiterhin für Religionsfreiheit, für mehr Schutz, gegen Antisemitismus und für ein lebendiges, vereintes jüdisches Leben in diesem Land einsetzen wird. Dafür ist der Dialog nach innen und nach aussen zwingend nötig. Deshalb werden wir unsere Arbeit im neuen jüdischen Jahr noch stärker daran ausrichten. Schreiten wir also zuversichtlich in die Zukunft, lassen wir uns von Hoffnung leiten und bleiben wir stets im Gespräch miteinander. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein süsses neues Jahr. Schana Towa!

Herbert Winter ist Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds.