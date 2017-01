Alija aus Europa unbeeinflusst von Israels Sicherheitslage

LONDON

16. Januar 2017

Wachsender Antisemitismus lässt jüdische Immigration aus Europa zunehmen.

Die jüdische Immigration aus Westeuropa nach Israel wöchst vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus, ist laut einer neuen Studie aber weitgehend unbeeinflusst von der Sicherheitslage im jüdischen Staat. Das in London domizilierte Institut für Jüdische Politik-Forschung (JPR) publizierte am Wochenende seine Resultate zur jüdischen Einwanderung nach Israel (Alija) in einem Bericht unter dem Titel «Verlassen Juden Europa?». In diesem Bericht analysiert der Forscher Daniel Staetsky die Auswirkung verschiedener Faktoren wie Arbeitslosigkeit, politische Stabilität, Antisemitismus und Sicherheit auf die Alija aus Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden und Grossbritannien seit der Gründung des jüdischen Staates 1948. Die ersten drei untersuchten Staaten erleben eine präzedenzlose Zunahme der Alija, während in den anderen drei beobachteten Staaten ein solcher Zuwachs nicht zu vermerken sei. Die Vorherrschaft antisemitischer Zwischenfälle, einschliesslich gewalttätiger Attacken, habe laut der Studie in allen sechs Staaten seit den frühen 2000er Jahren dramatisch zugenommen. Die Alija aus Frankreich – einem Land mit rund 500000 Juden, aus dem in den frühen 2000er Jahren jährlich rund 2000 Einwanderer nach Israel kamen, erlebte 2013 eine Zunahme auf über 3000 jüdischen Olim. Im Jahr daraf kamen über 5000 Menschen, 2015 fast 8000 und 2016 wieder rund 5000 Immigranten. Die Alija aus Grossbritannien dagegen ist stabil bei einigen hundert Neuankömmlingen pro Jahr geblieben. Sowohl in Grossbritannien als auch in Frankreich zählte man einige dutzend antisemitishe Zwischenfälle, doch nach 2000 stieg diese Zahl jedes Jahr auf mehrere hundert pro Jahr. In seiner 30 Seiten starken Studie scheibt Staetsky, die Annahme von Politikern und Journalisten, wonach der Antisemitismus die treibende Kraft der Alija aus Frankreich, Belgien und Italien sei, lasse sich weder eindeutig bestätigen noch wiederlegen. Hingegen fand er eine schlüssige Beziehung zwischen Alija und Arbeitslosigkeit im Ursprungsland als auch zwischen der Immigration nach Israel und politischer Stabilität. Das gegenwärtige Niveau der Alija könne zudem nicht als «Exodus» bezeichnet werden, wenn man es vergleicht mit mit dem Ausmass der früheren Wellen der jüdischen Immigration nach Israel, einschlieslich aus arabischen Staaten und der ehemaligen Sowjetunion. [TA]