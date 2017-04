GEOFFREY RUSH

Valerie Wendenburg, 28. April 2017

Diese Woche ist die National-Geographic-Produktion «Genius» angelaufen. Über zehn Episoden begleitet die erste Staffel der Serie das Leben und Wirken von Albert Einstein auf Basis der Biografie «Einstein: His Life And Universe» von Walter Isaacsons. Die Staffel von «Genius» konzentriert sich nicht auf Einsteins wissenschaftliche Errungenschaften, sondern stellt sein Leben als Student, Ehemann, Familienvater und Musiker in den Vordergrund. Zeitlich springt die Serie dabei zwischen den 1890er-Jahrenn, in denen Einstein als Student bei seinen Professoren für Aufsehen sorgte, und den 1920er-Jahren, in denen er bereits als Physiker von sich reden machte, hin und her. Verkörpert wird Einstein von Johnny Flynn und Geoffrey Rush in jungen und älteren Jahren. Oscar-Preisträger Rush ist ein australischer Schauspieler, dem seiner Rolle des Pianisten David Helfgott im Film «Shine – Der Weg ins Licht» (1996) den internationalen Durchbruch brachte. Bereits mit 20 Jahren gab der Schauspieler sein Debüt auf der Theaterbühne. Obgleich er seit Anfang der 1980er-Jahre auch in Filmen mitspielte, blieb der Erfolg hier über lange Zeit aus, was zu einem Nervenzusammenbruchs von Rush führte. Nach seinem Erfolg in «Shine» aber war der Australier in Hollywood angekommen. Hinter «Genius» stehen unter anderem die beiden Produzenten Brian Grazer und Ron Howard. National Geographic plant eine Anthologieserie, wobei sich jede Staffel einer anderen bedeutenden Persönlichkeit widmen wird.