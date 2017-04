Ahmadinejad stösst die Ayatollahs vor den Kopf

TEHERAN

14. April 2017

Der ex-Präsident meldet sich offiziell für das Präsidentschaftsrennen an.

Mahmoud Ahmadinejad, der frühere Präsident der Islamischen Republik Iran, hat sich trotz der gegenteiligen Empfehlung von Ali Khamenei, dem obersten religiösen Führer des Landes entschlossen, sich an den Präsidentschaftswahlen vom 19. Mai zu beteiligen. Mit diesem Schritt hat Ahmadinejad seinen früheren Entscheid umgestossen, nicht an den Wahlen teilzunehmen. Offenbar ist es den zahlreichen Hardlinern in der Islamischen Republik gelungen, den ehemaligen Präsidenten davon zu überzeugen, dass es heute einen Kandidaten bedarf, der mit seiner harten Sprache dem nach iranischer Interpretation nicht weniger harten amerikanischen Präsidenten Donald Trump die Stirne zu beiten. Sollte es den religiösen Führern des Landes nicht gelingen, Ahmadinejad nicht noch im letzten Moment von seinem Vorhaben abzubringen, würde dieser der wohl aussischtsreichste Kandidat gegen den wahrscheinlich zur Wiederwahl antretenden, als gemässigt geltenden heutigen Präsidenten Hassan Rohani sein. Mahmoud Ahmadinejad hatte während zwei, je vierjährigen Kadenzen zwischen 2005 und 2013 das Amt des iranischen Staatspräsidenten bekleidet und war in dieser Zeit nicht zuletzt wegen seiner unbeugsam anti-israelischen Haltung und seiner öffentlich zur Schau gestellten Zweifeln am Ausmass des Holocausts unangenehm aufgefallen. [TA]