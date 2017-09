Agnès Wyler im Museum Rietberg

In Zusammenarbeit mit der Kuratorin Francesca Brusa wird im Rahmen der Ausstellung «Carnage» im Rietberg Museum Zürich auch das Werk «Art Collector And Laundry Bag» von Agnès Wyler zu sehen sein. Sie malte ihr Werk bereits vor 25 Jahren. Die Künst-lerin verwendet sehr kraftvolle Farben in ihrem Gemälde und will auf diese Weise starke Gefühle erzeugen. Die alte karikaturistische Figur soll die moralische Dekadenz der Hauptakteure des Kunstmarktes repräsentierten und ironisch auf die Geldmacht hindeuten, verkörpert durch den Wäschebeutel. Das Lächeln des Kunstsammlers in ihrem Gemälde sei ironisch zu verstehen, so Wyler. Mit ihrem Gemälde möchte Agnès Wyler den Kunstmarkt hinterfragen. Preise für einzelne Kunstwerke würden in die Höhe getrieben. Kunst werde als Investment gesehen, Geld platziert. Oft gehe es hier um die Liebe zu Geld, nicht um die Liebe zur Kunst. Das zerstöre den Kunstmarkt und habe nichts mehr mit Kunst zu tun, so Agnès Wyler gegenüber tachles.

Bis 31. Oktober, Museum Rietberg, Gablerstrasse 15, Zürich. www.rietberg.ch