Ängste vor einem autoritären Regime

Andreas Mink , 3. Februar 2017

Der «Muslim-Bann» Donald Trumps treibt amerikanische Juden und Organisationen auf die Barrikaden – dahinter steckt die Furcht vor einem umfassenden Verlust von Freiheit und Freizügigkeit.



Anfang der Woche hielt es Jon Stewart nicht mehr in seinem Ruhestand aus. Er kehrte in das Nacht-TV zurück und gab bei seinem alten Kollegen Stephen Colbert eine zündende Performance gegen Donald Trump. Das Publikum lachte über einen rötlichen Pelz auf Stewarts Haupt – ein Hieb gegen die Haartracht des neuen Mannes im Weis-sen Haus. Aber dann ermahnte der Erfinder der «Daily Show» die Menge im Saal: «Leute, das ist nicht zum Lachen – unsere Nation ist in eine Krise geraten!».

Stewart ist offenkundig mit dieser Überzeugung nicht allein. Zwei Wochen nach dem Amtsantritt von Trump erleben die USA in der neueren Geschichte nicht gekannte Turbulenzen. Nach dem Bruch mit Mexiko über die «Grenzmauer», ersten Massnahmen zur Abschiebung von Millionen «illegaler Migranten» und Maulkörben für Beamte in der Klima-Politik löst der Freitagnacht vor einer Woche verhängte Einreisestop für Bürger sieben muslimischer Staaten und syrische Flüchtlinge eine massive Welle von Protesten aus.

Jüdischer Protest

Dabei stehen jüdische Gruppen und Persönlichkeiten in der ersten Reihe. 200 Professoren des Fachs Jüdische Studien appellieren in einem Brief an Kongressmitglieder, um den Einreisestopp zu stoppen. Am Dienstag erklärte sich die Yeshiva University im Norden Manhattans als Reaktion auf den «Muslim-Bann» zu einem «sanctuary campus» und bot von Trump’schen Massnahmen bedrohten Studenten, Mitarbeitern und Lehrenden finanzielle und juristische Unterstützung an. Andere renommierte Lehranstalten wie Wesleyan und Northwestern haben ähnliche Schritte unternommen. Zahlreiche Universitäten wollen Personendaten über Studenten nicht mehr an US-Behörden herausgeben, um so Ausweisungen zu verhindern.

Derweil treten seit den Märschen gegen Trump am Tag nach seiner Amtseinführung immer wieder Massendemonstrationen auf. Dienstagnacht versammelten sich Tausende New Yorker in dem vornehmlich jüdischen Wohnviertel von Chuck Schumer in Brooklyn spontan, um ihren Senator zu einer harten Haltung gegen Trumps Wahl für das Verfassungsgericht zu bewegen. Anfang Woche war unter den Demonstranten am Flughafen von San Francisco der von jüdischen Flüchtlinge aus der Sowjetunion abstammende Google-Gründer Sergey Brin zu finden. Sein Unternehmen protestiert mit Tech-Konzernen wie Facebook, aber auch Industrie-Unternehmen wie Ford gegen den «Muslim-Bann», der den demokratischen Geist Amerikas verletze. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sprach sich auch persönlich gegen diese Massnahme aus.

Erfolg der Aktivisten

Daneben treten amerikanische Juden auch als Aktivisten auf. So ist Lee Gelernt jüdischer Herkunft, der Leitanwalt der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) gegen die Internierung von einreisenden Muslimen. Die Organisation hat über das Wochenende Online die enorme Summe von 24 Millionen Dollar an Spenden eingenommen und die Zahl der Mitglieder seit Trumps Wahl von 400 000 auf eine Million erhöht. Die von jüdischen Juristen wie dem Verfassungsrichter Felix Frankfurter mit gegründete ACLU nimmt ansonsten etwa vier Million Dollar pro Jahr durch Online-Spenden ein. Und vielerorts ist Zivilcourage zu erleben. Mitglieder der Reformremeinde Om Shalom in Chicago konnten am letzten Freitag kurz vor dem Einreisestopp noch eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie aus Syrien am Flughafen empfangen. Die Gemeinde hatte 60 000 Dollar für ihre Unterstützung gesammelt. Tags darauf kehrten zahlreiche Mitglieder von Om Shalom an den Flughafen zurück, um gegen das Edikt zu demonstrieren.

Sie waren besonders über den Erlass des Stopps am Holocaust-Gedenktag empört. Viele Mitglieder stammen von vor den Nazis Geflüchteten oder von Flüchtlingen aus dem Zarenreich ab, die ihr Leben nach Amerika retten konnten. Hier werden Wahrnehmungen einer Bedrohung nicht nur auf geistiger, sondern sogar persönlicher Ebene greifbar. Dazu trägt eine Serie von Bomben-Drohungen gegen jüdische Gemeindezentren bei. Seit Anfang Januar sind telefonisch in drei Wellen anonyme Warnungen vor Sprengsätzen bei Dutzenden von «jewish community centers» (JCC) eingegangen, zuletzt zu Beginn dieser Woche. Die Einrichtungen werden stets umgehend evakuiert und schalten lokale Polizeibehörden und das FBI ein. Betroffen sind nicht zuletzt Kinder, die an Gemeindezentren Schulen oder Kindergärten besuchen. Das FBI ermittelt seit den ersten Anrufen und geht inzwischen von Hassverbrechen aus. Der oder die Täter sind immer noch unbekannt. Ein Sicherheitsexperte der JCC-Dachorganisation vermutet Rechtsradikale hinter den Anrufen und erklärte, seit der Wahl von Trump seien Neonazis lauter und dreister geworden.

Beharrliche Provokation

Beklemmend wirkt auch die Affäre um die Erklärung Trumps zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Dabei brach er mit einer überparteilichen Tradition und nannte Juden nicht explizit als Ziel und Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes. Stattdessen sprach er in seiner Erklärung von «Opfern, Überlebenden und Helden des Holocaust». Seither verteidigen Trump-Sprecher auf typisch aggressive Weise diesen offenkundigen Bruch mit etablierten Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft. Mitte Woche nahmen sie dabei Zuflucht zu einer auf Simon Wiesenthal zurückgehenden Theorie, wonach die Nazis im Holocaust insgesamt elf Millionen Zivilisten ermordet hätten und davon fünf Millionen Nicht-Juden gewesen seien. Wiesenthal wollte damit anscheinend eine christliche Solidarität mit verfolgten Juden schaffen. Aber die Teilnehmer an Reinhard Heydrichs «Wannsee-Konferenz» vor 75 Jahren hätten über diese Erklärung die Köpfe geschüttelt: Dort stand die gezielte und systematische Vernichtung der Juden Europas als zentrales Ziel des NS-Staates auf der Tagesordnung.

Warum also eine solche beharrliche Provokation gegen die sensibelste Komponente jüdischer Identität? Der Verfasser der Erklärung ist zwar jüdisch, aber er untersteht Trumps Chefberater Steve Bannon. Diesem wird Antisemitismus vorgeworfen. Dafür gibt es jedoch nur schwache Belege. Vermutlich steckt hinter dem Affront eine pure Lust an Konfrontation und der Demütigung echter und vermeintlicher Widersacher sowie die Feindseligkeit von Steve Bannon (und Trump) gegenüber «political correctness» und generell den zivilen und demokratischen Regeln und Sitten im Lande. Dazu kommt – und dies scheint prägend für diese Präsidentschaft zu werden – die Unfähigkeit Trumps, Fehler einzugestehen. Stattdessen doppelt er nach oder wechselt per Twitter das Thema.

Eine signifikante Warnung

Bei diesem Aspekt hakt David Frum mit einem weithin beachteten Essay auf der Website des Monatsmagazins «The Atlantic» ein. Unter der Überschrift «How to Built an Autocracy» umreisst Frum die Möglichkeiten Trumps, Amerika in einen autoritären Staat nach dem Muster Ungarns, Russlands oder der Türkei zu verwandeln. Das Rezept dafür seien populistische Hasspropaganda gegen Minoritäten und etablierte Medien; permanente Nebelgranaten von Lügen und Ablenkungsmanövern; Zuckerbrot (Steuersenkungen, Deregulation) und Peitsche (Twitter-Attacken) für Konzerne und Konservative; Identifikation und Ausspähung von Gegnern durch Geheimdienste; über Social Media aufgepeitschte Attacken auf einzelne Kritiker; dazu über neue Schulden finanzierte Konjunkturspritzen für die weisse, über den Zustand Amerikas verbitterte Basis Trumps. Etliche Komponenten dieser Mixtur hat Trump bereits serviert.

Diese Warnung ist signifikant. Kanadisch-jüdischer Herkunft, war Frum ein Redenschreiber von George W. Bush (er hat den unseligen Begriff «Axis of Evil» geprägt). Als Vorstandsmitglied der Republican Jewish Coalition (RJC) und gefragter Meinungsmacher in den Medien ist Frum in Washington bestens vernetzt. Der 56-Jährige ist bereits vor über einem Jahr und damit früher als viele andere Konservative mit scharfer Kritik an der rechtspopulistischen Agenda Trumps hervorgetreten. Auch die RJC hält seit dem Wahlparteitag im Juli Distanz zu Trump und hat den Einreisestopp nun ebenfalls verurteilt.

Damit gehen selbst organisierte Konservative jüdischer Herkunft zu einem Zeitpunkt auf die Barrikaden, an dem alte Träume ihrer Partei wahr geworden sind. Schliesslich kontrollieren die Republikaner nicht nur das Weisse Haus, den Kongress und eine starke Mehrheit der Gliedstaaten, sondern bald auch das Verfassungsgericht. Aber offenkundig stehen nun Grundsätze zur Disposition, die jüdischen Konservativen wichtiger sind als Parteidisziplin. Persönlichkeiten wie Frum sehen das Vorgehen Trumps als Bedrohung der in der Verfassung verankerten, bürgerlichen Freiheiten und der Toleranz, die eine ungehinderte Entfaltung jüdischer Existenz in den USA ermöglichen. 