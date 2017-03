Ältester Jude der Welt gestorben

ISRAEL

9. März 2017

Rabbiner Zecharia Barashi wurde 1900 im kurdischen Norden Iraks geboren und wanderte 1936 in das britische Mandat Palästina aus.

Als ihn der damalige Präsident Shimon Peresh im Jahr 2012 offiziell einlud, war Rabbiner Zecharia Barashi schon der älteste Jude weltweit und zugleich der älteste Bewohner Israels sowie der Senior unter den Kurden auf Erden. Er war damals 112 Jahre alt und sollte diese drei «Titel» bis zum Montag halten – denn Anfang Woche ist der Sohn einer Rabbiner-Dynastie im kurdischen Norden des heutigen Irak in Jerusalem verstorben (Link ).

Rabbiner Barashi verfügte zwar nicht über die für einen Eintrag im Guiness-Buch notwendige Dokumentation, aber das israelische Innenministerium führte ihn mit dem Geburtsjahr 1900. Seine Heimat gehörte damals noch zum Osmanischen Reich. Barashi wanderte 1936 mit seiner Frau und drei Kindern nach Palästina aus und arbeitete zunächst als Bauarbeiter. Er hielt jedoch gleichzeitig Gottesdienste an einer Synagoge kurdischer Juden ab und wurde nach der Unabhängigkeit ein Mitgründer der nationalen Organisation dieser Gemeinschaft in Israel.

Als Rabbiner ermutigte Barashi seine Glaubensgenossen in Israel zu der Bewahrung ihrer kurdischen Traditionen und Gebräuche. Er gab zudem eine Zeitschrift über kurdisch-jüdische Angelegenheiten heraus und war an der Jerusalemer Schulbehörde tätig.

Barashi hinterlässt eine grosse Zahl von Nachkommen: 29 Enkel, 72 Grossenkel und 24 Urgrossenkel. Er wurde am Montagabend in Jerusalem beigesetzt. [AM]