Erna Bollag erkundigte sich bis zu ihrem Tod stets herzlich nach dem Wohlbefinden ihrer Mitbewohner in der Sikna.

Ihre Geburtstage waren Erna Bollag wichtig, denn sie liess sich gerne feiern. Aber ihren 106. Geburtstag hat sie verpasst – um einen einzigen Tag. Geboren wurde sie am 10. Januar 1911, doch sie starb am 9. Januar 2017. Und an ihrem 106. Geburtstag, für den das Seniorenzentrum Sikna in Zürich, in dem sie lange gewohnt hatte, ein kleines Fest geplant hatte, wurde Erna Bollag zu Grabe getragen. «Aber ihren jüdischen Geburtstag hat sie noch erlebt», sagt dankbar ihre 83-jährige Tochter Romy Marmorstein zu tachles. Sie konnte noch die letzten paar Tage ihrer Mutter im Triemli-Spital Gesellschaft leisten und sich von ihr verabschieden.

Geschäftig bis ins hohe Alter

Erna Piccard stammte aus dem kleinen Aargauer Dorf Hirschthal. Als Tochter einer begüterten Familie, der einzigen jüdischen im Dorf, wie sie stets betonte, besuchte sie nach der Schule ein Pensionat und sie heiratete sehr jung. Nach Hirschthal kam sie erst mit weit über 100 Jahren zurück, als der Gemeindepräsident für sie einen ehrenvollen Empfang gab. Auf den Bericht darüber in einer Lokalzeitung war Erna Bollag überaus stolz.

Genau so gerne zeigte sie ein Exemplar der Zeitung «Bote der Urschweiz». Sie prangte anlässlich ihres 100. Geburtstages auf dem Titelblatt, neben dem Besitzer einer grossen Weinhandlung, und sie wurde als «älteste Weinverkäuferin der Schweiz» gefeiert. In der Tat hatte ihr Mann mit Wein gehandelt, sie darin eingeführt, und als er sie verliess, überliess er ihr seine Kundenkartei. Von da an wohnte Erna Bollag mit ihrer Schwester in einer grossen Wohnung in Zürich-Enge – und verkaufte Wein, bald einmal für eine grosse Weinfirma. «Meine Kunden rufen mich noch immer an und bestellen bei mir Wein», erzählte sie noch nach ihrem 103. und ihrem 104. Geburtstag. «Weil ich nicht mehr gut sehe, leite ich die Bestellungen telefonisch weiter.» Allerdings werde es ihr «langsam etwas unangenehm, als Absenderadresse ein Altersheim anzugeben», meinte sie spitzbübisch.

Ein Original

Erna Bollag war ein Original. Mit 52 Jahren hatte sie gelernt, Auto zu fahren und kaufte einen VW Käfer. Als sie einmal einen falschen Weg erwischte, ratterte sie damit kurzerhand eine Treppe hinunter. Sie legte immer grössten Wert auf ihre äussere Erscheinung. Die Tochter, die in München in der Modebranche tätig war, bat sie vor einiger Zeit um einen Schal mit Leopardenmuster, den sie fortan mit Hilfe der freundlichen Betreuerinnen der Sikna häufig trug. Sie trug gerne bunte Farben, ihre Garderobe war farblich stets genau assortiert, und ihr Make-up passte dazu. Sie war wegen ihrer witzigen Sprüche beliebt, aber auch wegen ihrer herzlichen Art, mit der sie sich nach dem Wohlbefinden ihrer Mitbewohner erkundigte. In der Geschichte der Sikna ist Erna Bollag eine der ältesten Pensionärinnen, aber noch keine hat einen so hohen Geburtstag um nur einen einzigen Tag verpasst. 