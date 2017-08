Älteste amerikanische Synagoge wechselt den Besitzer

NEWPORT, RHODE ISLAND

Aufsehenerregender Entscheid des Appellationsgerichts.

Ein Bundes-Berufungsgericht der USA hat am Mittwoch in Boston ein aufsehenerregendes Urteil in Bezug auf die Besitzverhältnisse der 250 Jahre alten Touro-Synagoge in Newport, Rhode Island gefällt. Demnach wurde, wie die Nachrichtenagentur Associated Press meldete, der frühere Entscheid einer niedrigeren Gerichtsinstanz umgekehrt, wonach die älteste Synagoge der Nation in der Handder lokalen Gemeinde verblieben wäre. Laut Appellationsgericht wird die Synagoge der Kontrolle von Shearith Israel, New York, der ältesten Gemeinde der USA unterstehen. Der Entscheid hat auch zur Folge, dass Shearith Israel in den Besitz von silbernen Glocken (Rimonim) aus der Kolonialzeit gelangt, deren Wert auf 7,4 Millionen Dollar geschätzt wird. Letztes Jahr hatte Shearit Israel gegen das Urteil einer niedrigeren Gerichtsinstanz Berufung eingelegt, dem zufolge die Gemeinde als Treuhänderin der Touro Synagoge abgelöst würde. Ebenso erfreut wie man bei Shearith Israel über der Beschluss des Berufungsgericht ist, so enttäuscht gibt man sich bei der Gemeinde von Newport, die unter anderem geltend macht. Länger als ein Jahrhundert in der historischen Synagoge gebetet zu haben. Das Gebäude ist 1763 eingeweiht worden und spielte, wie AP betont, eine wichtige Rolle in der Geschichte der Verpflichtung der amerikanischen Nation zu Gunster der religiösen Freiheit. 1790 hatte George Washington Touro besucht und anschliessend in einem Brief an die Gemeinde die Verpflichtung Amerikas für die religiösen Freiheiten bekräftigt. [TA]