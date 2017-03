ADL lehnt «Anti-BDS»-Gesetz Israels ab

ISRAEL-USA

9. März 2017

Die Proteste amerikanisch-jüdischer Organisationen gegen die am Montag von der Knesset verabschiedete Einreisesperre für Aktivisten der BDS-Bewegung halten an.

Nach dem American Jewish Committee (AJC) hat am Mittwoch auch die Anti Defamation League (ADL) das am Montag in der Knesset verabschiedete «Anti-BDS»-Gesetz verurteilt. Dieses untersagt Ausländern die Einreise in den jüdischen Staat, welche öffentlich einen Boykott Israels oder der Siedlungen auf der besetzten Westbank fordern.

ADL und AJC gelten als Säulen des solide-israelfreundlichen, jüdischen Establishments der USA (Link).

Die ADL erklärte auf ihrer offiziellen Twitter-Seite, das neue Gesetz sei schädlich, statt zu helfen. Die beste Verteidigung Israels gegen die globale Boykott-Bewegung seien «Demokratie, Pluralismus und eine offene Gesellschaft» (siehe hier).

Linksliberale Gruppen wie J Street, Americans for Peace Now, Ameinu, der New Israel Fund und die rabbinische Menschenrechts-Organisation T’ruah haben das Gesetz bereits verurteilt. [AM]