ADL-Foxman kritisiert David Friedman

JÜDISCHE ORGANISATIONEN IN DEN USA

21. Dezember 2016

Abe Foxman bezeichnet Äusserungen des zukünftigen US-Botschafters in Israel über die ADL und J-Street als «inakzeptabel» und «hässlich».

Die traditionsreiche Bürgerrechts-Organisation Anti Defamation League (ADL) und die linksliberale «Pro-Israel-Lobby» JStreet liegen nicht immer auf einer Linie. Doch am Dienstag sprang mit Abe Foxman der Alt-Direktor der ADL in die Bresche für JStreet. In einer Erklärung an die Website «Jewish Insider» bezeichnete Foxman Äusserungen von David Friedman über beide Organisationen als «hässlich» und «inakzeptabel» (Link). Auf Konkurse spezialisiert, ist der Jurist Friedman seit Jahren für Donald Trump tätig, der ihn im Januar als Botschafter nach Israel schicken will.

Friedman unterstützt als Spender und Organisator den Siedlungsbau in Cisjordanien. Nachdem die ADL im Wahlkampf Trump wegen dessen Attacken auf Muslime, Mexikaner und andere Gruppen kritisiert hatte, bezeichnete Friedman die Verbands-Spitze als «Vollidioten». Für JStreet fand er den Vergleich mit jüdischen «Kapos» in den Vernichtungslagern der Nazis (Link): J Street sei aber viel schlimmer als Kapos. Diese seien von den Nazis grausam gezwungen worden, andere Juden auszuliefern. JStreet-Offizielle sässen derweil selbstgefällig auf gemütlichen Sofas und betrieben von dort aus die Zerstörung Israels.

Foxman fordert deshalb von Friedman mehr Respekt für jüdische Offizielle und deren Organisationen ein. Mit seinen Äusserungen untergrabe Friedman die angesichts der Bedrohungen durch einen zunehmenden Judenhass und die wachsende Gefahr des radikalen Islam notwendige Einigkeit in der jüdischen Gemeinschaft.

Foxman wollte sich jedoch nicht den US-Senatoren anschliessen, die Friedmans Nominierung blockieren wollen. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dieser werde sich als Botschafter «in öffentlichen Bemerkungen grössere Zurückhaltung auferlegen». Die ADL als Organisation hat zu Friedmans Nominierung bislang kein offizielles Statement abgegeben. [AM]