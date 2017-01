Adelson-Blatt ein Verlustgeschäft?

ISRAEL

10. Januar 2017

190 Mio-Dollar-Defizit für «Israel Hayom» seit Gründung bis 2014.

Laut internen Berichten von Sheldon Adelsons Gratisblatt «Israel Hayom», die «Haaretz» am Dienstag erstmals veröffentlichte, erwirtschaftete die pro-Netanyahu-Postille in den sieben Jahren von seiner Gründung bis 2014 einen Verlust von 190 Millionen Dollar, oder rund einen Schekel für jedes in dieser Periode gedruckte Exemplar der Zeitung. Laut «Haaretz» schwankt die Auflage des Blattes zwischen 250000 Exemplaren an den Wochentagen und 400000 am Wochenende. [TA]