Acht Nazi-Lager überlebt

MANCHESTER

9. Februar 2017

Chaim Ferster stirbt mit 94 Jahren.

Der polnisch-jüdische Holocaustüberlebende Chaim Fester, der im Krieg in acht Konzentrationslagern der Nazis Zeit verbracht hat, ist im englischen Manchester im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung und einem Nierenleiden gestorben. Ferster kam in Sosnowiec als Kind einer orthodox-jüdischen Familie zur Welt. 1943 vertrieben die Nazis ihn aus seiner Wohnung, und er vegetierte in KZs in Deutschland und Polen dahin, darunter Auschwitz und Buchenwald. Ferster, seine heute 92-jährige Schwester Manya und ein Cousin waren die einzigen Familienmitglieder, die den Holocaust überlebten. Nach Kriegsende liess Ferster sich in England nieder, wo er zunächst Nähmaschinen reparierte. Laut BBC gründete er im Laufe der Jahre «eine Serie erfolgreicher Geschäfte». Daneben hielt der Verstorbene in Schule und Colleges Vorlesungen über den Holocaust. «Seine grösste Furcht war», meinte sein Sohn Stuart, «dass die Menschen die Schrecken des Holocausts vergessen würden.» [TA]